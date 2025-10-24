Esnaola expone en el I Congreso Nacional de la Red de Líderes los avances de Navarra en igualdad en el deporte

La consejera Esnaola, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el director gerente del INDAF, Jorge Aguirre. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha participado este viernes en el I Congreso Nacional de la Red de Líderes, un foro impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) que se celebra en Zaragoza los días 24 y 25 de octubre, y que reúne a mujeres referentes del sistema deportivo estatal, junto con representantes institucionales y agentes del sector, para "avanzar hacia nuevos modelos de liderazgo basados en la igualdad, la inclusión e innovación".

La consejera ha estado acompañada en el Congreso por el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física (INDAF), Jorge Aguirre. Además, ha asistido al evento la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría.

Navarra ha acudido al Congreso con el objetivo de compartir las políticas públicas y las líneas de actuación desarrolladas en los últimos años para "reforzar la presencia y el liderazgo femenino en el deporte, a través de iniciativas vinculadas a la participación deportiva, la gobernanza, la promoción del talento, la visibilización y la conciliación", explica el Ejecutivo foral en un comunicado.

Esnaola ha intervenido en la mesa 'Mujeres que deciden: Gobernanza y nuevos modelos de liderazgo'. La sesión ha estado moderada por el presidente de ADESP, José Hidalgo, y ha contado con la participación de dirigentes de Aragón, Andalucía, Asturias y Cataluña.

Durante su participación, ha destacado que "la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el respeto y la visibilidad de la diversidad sexual y de género constituyen compromisos ineludibles de las políticas públicas del Gobierno de Navarra", insistiendo también que "el ámbito deportivo no puede ser ajeno a estas prioridades".

Así, ha compartido los avances logrados por la Comunidad en materia de igualdad en el deporte, como la reciente presentación del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física en Navarra, "un documento que tiene como eje principal la igualdad".

Esnaola ha llamado a que la evolución en el liderazgo deportivo "no solo implique el aumento de la participación femenina", sino también "la creación de espacios donde las mujeres puedan ocupar cargos de decisión y liderazgo en las organizaciones deportivas, desde federaciones hasta comités olímpicos".

Navarra cuenta actualmente con 29.930 licencias femeninas, lo que representa el 31% del total de licencias federativas (94.400 en 2024), con una presencia mayoritaria en disciplinas como gimnasia, patinaje, voleibol o hípica, y más equilibrada en deportes como balonmano y baloncesto.

MEDIDAS IMPULSADAS POR NAVARRA PARA AVANZAR EN IGUALDAD

Entre las medidas impulsadas por el Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), la consejera ha destacado la nueva normativa aprobada en marzo de 2024 para "reforzar la presencia femenina" en los órganos de decisión de las federaciones deportivas navarras. Esta iniciativa "ha permitido pasar de una representación del 22,5% en 2020 a superar actualmente el 33%, además de multiplicar por tres el número de mujeres presidentas de federación, pasando de 2 a 6 en apenas cuatro años".

Esnaola ha puesto en valor asimismo la colaboración con ADESP en el programa formativo 'Red de Líderes', en el que han participado más de 200 mujeres navarras, y que "les ha proporcionado herramientas para su desarrollo profesional y su acceso a espacios de liderazgo en el deporte". También ha destacado el impulso a los proyectos de estructuración del deporte femenino en fútbol, balonmano y baloncesto -promovidos junto al INDAF, la Fundación Miguel Induráin y las federaciones-, que "han contribuido a situar a equipos femeninos navarros en categorías estatales, incrementando su visibilidad e impacto".

Ha mencionado igualmente otras acciones desarrolladas para avanzar en igualdad, como la campaña 'Al deporte le faltas tú', orientada a promover la incorporación de mujeres como entrenadoras, juezas y árbitras (actualmente representan el 25,9%), la campaña impulsada con motivo del 8M, que distribuyó brazaletes morados al sector deportivo, o la puesta en marcha de la sala de lactancia y conciliación del Estadio Larrabide, "que facilita compatibilizar la maternidad y la práctica deportiva".

La consejera ha considerado "imperativo" seguir trabajando hacia "un futuro donde el deporte no solo sea una plataforma para el rendimiento físico, sino también una verdadera escuela de valores humanos. Un deporte más justo, equitativo e inclusivo".