Esparza se compromete a derogar el decreto sobre el euskera para el acceso a la función pública

Publicado 22/05/2019 11:21:44 CET

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, se ha comprometido a derogar el decreto sobre el euskera para el acceso a la función pública con el objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades que nunca debió perder la sociedad navarra".

Además, ha asegurado que suprimirán de la ley de contratos lo que tiene que ver con las empresas que quieren trabajar con la administración porque "no puede ser que la condición sine qua non sea el euskera".

En un acto electoral ante el Palacio de Navarra, el cabeza de lista de la plataforma electoral conformada por UPN, Ciudadanos y PP ha defendido "la igualdad de oportunidades que tienen que tener el conjunto de los ciudadanos para algo tan vital como es el acceso al empleo público".

En este sentido, ha criticado que "el cuatripartito nacionalista ha roto esta igualdad de oportunidades al exigir el conocimiento del euskera de forma exagerada" y ha censurado que "ha convertido el euskera en un carné de trabajo".

Frente a esto, ha apostado por "contar con los mejores profesionales dentro de la administración" y ha afirmado que "lo que no queremos es que porque no sepan euskera no podamos contar con ellos y los vayamos a perder".

"Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo en Navarra, que quien sabe euskera puede ser funcionario y quien no sabe no", ha argumentado Esparza, para quien el cuatripartito ha creado "ciudadanos de primera, que son los que saben euskera, el 13%; y ciudadanos de segunda, los que no sabemos, que somos el 87%".

El candidato de Navarra Suma ha afirmado que el euskera es "una lengua en Navarra, pero no la lengua propia de esta tierra" y ha remarcado que "la mayoría de los navarros no nos debemos sentir acomplejados por no saber euskera, no somos ni más ni menos que nadie". "A los que no sabemos euskera en Navarra no nos falta nada, no tenemos ninguna asignatura pendiente, simplemente no lo sabemos", ha apuntado.

En su opinión, "el euskera se tiene que proteger y se tiene que promover, pero no se puede imponer que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura". Y ha subrayado que "la realidad sociolingüística de Navarra es diversa, nada tiene que ver Elizondo con Pamplona o Fustiñana".

"Eso hay que admitirlo y reconocerlo y el nacionalismo lo que pretende es imponer el euskera como un instrumento para la construcción nacional en el conjunto del territorio", ha criticado Esparza, quien ha abogado por "despolitizar el euskera".

En esta línea, ha defendido que se debe "garantizar la igualdad de oportunidades y garantizar el derecho que tienen los vascoparlantes", pero ha incidido en que "su derecho no puede conllevar obligaciones y exclusiones para aquellos que no sabemos euskera". "La lengua vasca es cultura y tiene que significar respeto de la realidad, lo que no puede ser nunca más es que se convierta en un instrumento para la construcción nacional, para defender proyectos políticos", ha sostenido.