Esparza cree que el PP quiere "fagocitar" a UPN y que tenía decidido "desde hace meses" ir en solitario a las elecciones

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que el Partido Popular "tenía decidido hace meses que iba a ir en solitario" a las elecciones generales del 23 de julio y ha atribuido la falta de acuerdo para concurrir unidos a los comicios a que los 'populares' quieren "fagocitar a UPN" y a sus acuerdos con los diputados expulsados del partido regionalista, Sergio Sayas y Carlos García Adanero.

En este contexto, Javier Esparza ha señalado que en UPN "asumimos la responsabilidad de volver a liderar el centro derecha en Navarra, de ser la única alternativa que es capaz de ganar a Pedro Sánchez en Navarra". "UPN va a ser el único partido que puede ganar al 'Sanchismo' en Navarra", ha aseverado en declaraciones a Europa Press.

"Si nos vota la gente que nos votó el 28 de mayo, UPN ganará las elecciones, tendrá dos diputados y tendrá tres senadores", ha indicado el presidente regionalista, que ha añadido que esos dos diputados votarán a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ha esperado que, además de la gente que votó a UPN el 28M, "nos voten todos aquellos que quieran que Pedro Sánchez deje de ser presidente".

En su opinión, "el Partido Popular tenía decidido hacía meses a ir en solitario a las elecciones. No hay más que ver cuál es la cronología de lo que ha ocurrido". Así, ha señalado que "Pedro Sánchez convoca elecciones y el Partido Popular tarda nueve días en ponerse en contacto". Además, "el día de antes de ponerse en contacto, el propio portavoz de campaña, el señor Semper, anuncia públicamente que no hay coalición en Navarra". Para Esparza, ponerse en contacto a falta de tres días para poder inscribir una coalición "no manifiesta mucha voluntad de inicio".

En este primer contacto, ha explicado, el PP traslada una propuesta que "ellos saben que es inaceptable: que el Partido Popular encabece la lista del Congreso y que, si no, que la gente de UPN se incorpore como independientes a la lista del PP". A este respecto, ha destacado que en las elecciones forales "UPN ha tenido 92.000 votos y el Partido Popular ha tenido 24.000".

Finalmente, el pasado jueves por la tarde "nos llega un mensaje a través de un tercero, ni siquiera llaman ellos" pidiendo a UPN una propuesta. La oferta de los regionalistas fue "la misma propuesta que hemos firmado en el año 2015 y 2016 con Mariano Rajoy, y en el año 2019 en abril y en noviembre con Pablo Casado", cuando UPN designó a los dos primeros puestos en la candidatura al Congreso de los Diputados y el PP eligió al cabeza de lista al Senado. "Las últimas cuatro elecciones generales hemos ido con este acuerdo", ha destacado.

Un acuerdo que fue rechazado por el PP de Núñez Feijóo, lo que lleva a el presidente de UPN ha pensar que "tenían tomada la decisión con la antelación". Y ha añadido que Feijóo "tendrá que explicar" por qué no quiere firmar "aquello que era sensato para Rajoy y para Casado en dos ocasiones cada uno".

Javier Esparza ha puesto en valor que, a pesar de "no tener una buena relación con el PP" en estos momentos, porque "nos traicionaron con la reforma laboral, han admitido en su seno a tránsfugas de UPN y en campaña electoral nos han dicho disparates", el partido regionalista ha hecho un "ejercicio enorme de responsabilidad" y planteó "el mismo acuerdo que le planteábamos a Rajoy y Casado cuando nos llevábamos muy bien con el PP".

En su opinión, "el PP no quiere pactar porque lo que quiere es fagocitar a UPN" que es "el primer partido de Navarra, que tiene un proyecto propio para Navarra y para España, que desde luego somos leales con España, que queremos y vamos a votar a Feijóo en una investidura, pero que también vamos a ser exigentes". "Nosotros queremos que haya un cambio de gobierno en España, queremos que el Partido Popular gobierne nuestro país y que Feijóo sea presidente y contribuiremos a eso" pero, igualmente, "vamos a exigirle que a Navarra llegue inversión y que con Navarra haya compromiso" para "acabar de una vez" con el Tren de Alta Velocidad y la autovía de Tudela a Madrid.

Así, ha reclamado que se trate a Navarra "con el mismo respeto que se trata a otras comunidades" y ha recalcado que "no vamos a ser una franquicia del PP". En este sentido, ha criticado que en la contrapropuesta planteada por los 'populares' "estábamos atados de pies y manos" y exigía la aprobación de los Presupuestos. "Yo los Presupuestos del Partido Popular los aprobaré si hay compromiso con Navarra y si no, no", ha defendido.

Ha recordado que, en 2017 y 2018, UPN apoyó los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy a cambio de inversiones como "300 millones de euros para que se haga el TAV de Navarra, que son las obras que se están haciendo ahora", la redacción del proyecto de alternativas para "ver cómo bajamos con el Canal a la Ribera", 12 millones para que "los viajes de la autopista en el día sean gratuitos", 10 millones de euros para la N-121-A o 80 millones para los "contratos relevo en Volkswagen".

"Queremos lo mejor para España y para Navarra. Pero sin ningún tipo de ataduras" y con "autonomía plena", ha reivindicado. "Habrá muchas veces que coincidamos con el PP y habrá otras veces en las que no coincidamos con el PP. Y eso, o son capaces de entenderlo o tienen un problema", ha sentenciado.

Javier Esparza ha reiterado que en el PP hay una "decisión estratégica de fagocitar" a los partidos regionales que están en su "órbita ideológica" y a "todo aquel que esté en el centro derecha" y por "los acuerdos que seguramente tendrán con Sayas y Adanero".

Preguntado por los nombres que se barajan para concurrir en las listas de UPN al Congreso y el Senado, Javier Esparza ha explicado que "hay un comité de listas que tiene la responsabilidad de preparar una plancha y plantearla al Consejo Político para que sea ratificada o no. Yo respeto mucho los órganos internos".