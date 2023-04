Esparza dice que las elecciones forales de mayo "no van de Sánchez o Feijóo" sino de si gobierna el PSN con Bildu o UPN

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este domingo que las próximas elecciones forales de mayo "no van ni de Sánchez ni de Feijóo" sino

"si continúa un gobierno del PSN con EH Bildu o uno de UPN". Ha asegurado que UPN es "el único partido que puede de forma real hacer ese cambio" y ha criticado a quienes "utilizan Navarra para tratar de sacar votos a nivel nacional".

Así lo ha manifestado al inicio del Consejo Político del partido, que se ha reunido este domingo en el Hotel Iruña Park de Pamplona para aprobar la lista de UPN en las próximas elecciones forales y municipales de mayo. Listas que van a combinar "nuevas incorporaciones de la sociedad civil valiosas" y "personas con experiencia el la actividad política y la gestión". "Hemos sido capaces de incorporar hombres y mujeres que creen en UPN y lo que representa nuestro partido", ha destacado.

El presidente de UPN ha puesto en valor que "los navarros nos han dado la confianza desde siempre y nos la van a volver a dar" porque la formación regionalista, ha asegurado "es la única alternativa a un nuevo gobierno del PSN con EH Bildu, porque la única forma de evitar que EH Bildu siga mandando en esta tierra es votar a UPN". Una opción "sensata e integradora en la que caben todos los que se sienten navarros y españoles" y que están "decepcionados por el trato que ha dado el PSN a una formación que sigue sin condenar el terrorismo de ETA", ha remarcado.

Igualmente, ha destacado que es el único partido que toma las decisiones en Navarra, mientras que en Geroa Bai y EH Bildu "las toman en Bilbao" y en el PSOE y el PP "en Madrid". "Pensamos en Navarra por encima de todo, no en lo que necesita Madrid o esa supuesta nación vasca", ha defendido Esparza, que ha añadido que, mientras que "otros se deben a intereses nacionales, nosotros a lo que le interesa a la gente en Navarra".

Igualmente, ha afirmado que "hemos demostrado saber gestionar cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno", consiguiendo que la Comunidad foral fuera "un referente y líder a nivel nacional e internacional"; algo que "tenemos que recuperar". De la misma manera, ha subrayado que UPN es el "único" partido que "no tiene ningún caso de corrupción".

Javier Esparza ha señalado que "tenemos palabra y la cumplimos". Un partido que cree en el "diálogo y el pacto", que lleva "la defensa del régimen foral" en su "ADN" y que nació "para frenar la pretensión" nacionalista, ha manifestado. "Hemos sido garantía de que Navarra siga siendo lo que es, una comunidad foral dentro de España", ha recalcado.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, Esparza ha criticado que "algunos están empeñado en hablar poco de Navarra y mucho de política nacional". Y ha destacado que los próximos comicios "no van ni de Sánchez ni de Feijóo, van de lo que pasa en Navarra, de los problemas y necesidades de los navarros" como la política fiscal o el sistema sanitario.

"Todos sabemos que no es un plebiscito 'Sánchez sí, Sánchez no', ya llegara el momento de votar eso", ha insistido. "Que no nos confunda nadie y que no se confunda a la sociedad navarra, en las próximas elecciones lo que se vota es lo que va a pasar en Navarra, el futuro de los navarros y navarras, lo mejor para Navarra". "Lo que necesita Navarra en este momento es un cambio de gobierno porque las cosas no están yendo bien", ha afirmado.

Por eso, ha insistido en que, en los próximos comicios, se decide "si continúa un gobierno del PSN con EH Bildu o uno de UPN". "No se va a decidir ninguna otra cuestión", ha reiterado. Ha considerado que "lo mejor es un cambio de gobierno" y ha asegurado que "el único partido que puede de forma real hacer ese cambio es UPN". "Es así más allá de los discursos vacíos, más allá de juegos florales, más allá de los que ahora dicen que les preocupa Navarra pero a veces no saben ni cómo llegar a esta tierra, más allá de los que utilizan Navarra para tratar de sacar votos a nivel nacional", ha resaltado.

Más allá de estos partidos "hay un partido que prioriza Navarra" y que "con la ayuda de todos vosotros va a ganar las próximas elecciones forales y municipales de mayor", ha concluido.