Esparza dice que el Gobierno de Navarra "nace roto" y anticipa "inestabilidad"

Critica que Chivite "ha vuelto a rechazar la mano tendida" de UPN y "ha preferido a EH Bildu"



PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha asegurado que el nuevo Gobierno foral "nace roto tras un bochornoso espectáculo de acusaciones cruzadas, amenazas, puñaladas y baile de sillas" en las negociaciones entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y ha asegurado que se ha dado "un ambiente que muestra la nula confianza" que hay entre los socios y que "anticipa la inestabilidad que va a regir la actual legislatura".

En el debate de investidura de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno foral, Javier Esparza ha señalado que "lo vivido los cuatro años anteriores va a ser un chiste, una anécdota en relación con lo que vamos a ver".

El portavoz parlamentario y presidente de UPN ha asegurado que Chivite "no va a presidir un gobierno progresista ni un gobierno de progreso, va a ser un nuevo gobierno de retroceso para Navarra".

Javier Esparza ha lamentado que la candidata socialista "ha vuelto a rechazar nuestra mano tendida, la mano tendida del principal partido de Navarra, una mano tendida que garantizaba estabilidad en Navarra, en el Gobierno y en los Ayuntamientos". "Navarra tenía otra alternativa. Y, usted, libremente, la rechazó. Pero no la niegue. De nuevo usted ha preferido a EH Bildu. De nuevo ha optado por lo peor para Navarra. Entregarla al independentismo vasco. Otro error histórico", ha asegurado.

El presidente de UPN ha dedicado parte de su intervención a la situación de Volkswagen Navarra, para señalar que el grupo automovilístico ha firmado un acuerdo con Hyundai para fabricar baterías en España. "Esto significa que la inversión en la planta de baterías no la hace el grupo VW en Landaben y que se hace por un tercero en la Ciudad del Transporte. El presidente del comité de empresa de VW Navarra advertía hace unos días de las nefastas consecuencias que tendrá para VW a largo plazo la decisión de no ubicar en las instalaciones de Landaben la planta de baterías", ha subrayado.

Sin embargo, Esparza ha señalado que los socios de Gobierno "se autocalifican de progresistas y a partir de ahí, todo vale". "¿Es progresista trabajar de mano de la multinacional y contra la posición unánime del comité de empresa? ¿Es progresista que su Gobierno le busque suelo industrial y haga el trabajo a la multinacional para que VW tenga menos trabajadores en un futuro inmediato? ¿Es progresista que con esta decisión del gobierno del PSN, Geroa Bai, Contigo y EH Bildu se comprometa la competitividad a futuro de la planta de VW Navarra? ¿O es progresista, que, con esta decisión, su Gobierno, el de todos ustedes, esté ayudando a cerrar varias empresas y a echar a la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras del sector de la automoción? Este Gobierno que, entre hoy y mañana, van a avalar, traiciona a los trabajadores navarros, traiciona a nuestra gente joven y a su futuro, traiciona a un sector estratégico para Navarra", ha advertido.

Javier Esparza ha afirmado que "todo el discurso súper progre no se sostiene, cae como un castillo de naipes solo con este ejemplo y muestra lo que de verdad representan ustedes". "Ustedes defienden sus sillones, sus sueldos, sus coches oficiales y lo demás les importa un comino. Son progresistas de boquilla", ha asegurado.

El portavoz regionalista ha señalado que "hay más ejemplos que demuestran que el supuesto acuerdo de progreso no es más que un acuerdo de conveniencia, un acuerdo de conveniencia entre perdedores y que desde el inicio nace roto".

"El gobierno que usted aspira a presidir, señora Chivite, nace roto. Nace desde ya como dos gobiernos en uno. Y, dentro del gobierno, Geroa Bai, a su vez, roto en dos formaciones", ha asegurado.

UN ACUERDO PROGRAMÁTICO "VACÍO DE CONTENIDO"

Javier Esparza también se ha referido durante su intervención al acuerdo programático suscrito entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, para señalar que es "un documento de 58 páginas vacío de contenido, sin concreción, sin ambición por mejorar Navarra, repleto de generalidades".

Frente a ello, ha señalado que "donde sí han estado centrados ha sido en el reparto de sillones". "De nuevo, los navarros y las navarras vamos a pagar con nuestro dinero una estructura de gobierno mastodóntica creada únicamente para satisfacer los deseos y necesidades políticas y económicas de los diferentes socios y que la pasada legislatura nos costó más de 25 millones de euros. Otra práctica super progresista", ha indicado.

Javier Esparza ha señalado que los socios de Gobierno en la pasada legislatura han pasado de 23 a 21 escaños tras las elecciones forales de mayo, pero ha lamentado que "el castigo de las urnas no ha sido inconveniente para que Chivite haya querido volver a conformar un gobierno con los mismos socios". "Y, obviamente, Bildu, que es y se sabe más fuerte, va a subir el precio de su apoyo. Lo iremos viendo", ha indicado.

El presidente de UPN ha afirmado que, mientras a varios barones del PSOE les genera rechazo pactar con Bildu, a Chivite "le produce alegría, gratitud y satisfacción". "Es lo que tiene pensar solo en su sillón y no pensar en Navarra y en España. Al menos consuela que no todo el Partido Socialista piense como usted", ha asegurado.

"NAVARRA QUERÍA POLÍTICAS MODERADAS"

Javier Esparza ha defendido que "Navarra quería políticas moderadas alejadas de los populismos, de los comunismos, y de la izquierda abertzale".

Frente a ello, ha destacado que, "si es por el bien de Navarra, UPN no tiene inconveniente en aguantar y hacer oídos sordos de todas las descalificaciones y las tropelías que se han dicho y se seguirán diciendo contra nuestro partido".

Así, ha asegurado que UPN apoyará las propuestas que contribuyan, por ejemplo, a reforzar el Amejoramiento de Navarra y la Constitución Española", a que los habitantes de la Ribera "puedan beber y regar sus campos cuanto antes con agua del Canal de Navarra", al avance del tren de alta velocidad, "a que todas las personas que vivamos aquí tengamos las mismas oportunidades para trabajar en la Administración, sepamos o no sepamos euskera".

No obstante, Javier Esparza ha querido dejar "claro" a Chivite que "UPN no va a ser su tabla de salvación cuando le fallen sus socios". "UPN será exigente con usted. UPN no va a ceder nunca en sus principios y en sus valores, los que nos han hecho ser y seguir siendo el principal partido de Navarra. Ejerceremos una oposición leal con nuestros votantes, leal con Navarra y con España y exigente y severa con usted. Haremos cuanto esté en nuestras manos para evitar el retroceso de Navarra que va a traer su Gobierno con Bildu", ha asegurado.