Esparza: "Es lógico que Pedro Sánchez gobierne en Madrid y que Navarra Suma gobierne aquí como primera fuerza"

El candidato a la Presidencia advierte de que "para que Navarra Suma no gobierne se van a tener que juntar cinco fuerzas"

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha considerado que "es lógico que Pedro Sánchez gobierne en Madrid porque el PSOE ha ganado las elecciones generales" y ha afirmado, del mismo modo, que es "razonable" que él presida la Comunidad foral si se cumple el pronóstico de que Navarra Suma sea la primera fuerza en los comicios del 26 de mayo.

Javier Esparza ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "es incoherente que el Partido Socialista a nivel nacional pida que se le deje gobernar porque tiene el mayor número de diputados y aquí en Navarra tenga un resultado muy inferior y pretenda liderar nada".

El candidato de Navarra Suma y presidente de UPN ha vaticinado que su candidatura "va a ser primera fuerza en Navarra, vamos a doblar a la segunda fuerza, y lo que necesitamos es que ningún voto se pierda, porque somos la única alternativa a un Gobierno nacionalista".

En ese sentido, Javier Esparza ha afirmado que "el PSN ha dicho que quiere pactar con el nacionalismo vasco y yo creo que eso es un error". "Yo creo que hay mucho votante socialista que no quiere eso. No quieren que con su voto se fortalezca el nacionalismo vasco en Navarra. No quieren que la política lingüística que están imponiendo sea la que tiene que tener Navarra. No quieren que se cuestione el Canal, que se cuestione el tren, no quieren que se nos cruja a impuestos, que se derogue la ley de símbolos, que todo lo que huela a España le genere alergia al Gobierno, porque se sienten orgullosos de ser navarros y de ser españoles", ha asegurado.

Así, ha indicado que tiene "la sensación de que vamos a ser capaces de recoger el apoyo de gente que no está contenta y los únicos que estamos siendo claros somos nosotros". "Nosotros no vamos a gobernar ni con nacionalistas ni con populistas", ha asegurado.

También ha descartado pactar con Vox porque es una formación que "quiere que Navarra sea una provincia más". "Los discursos lo aguantan todo pero luego la realidad es la que es. Dicen que hay que eliminar las Comunidades Autónomas. Eso, primero, es imposible y segundo, no es bueno", ha afirmado.

Javier Esparza ha señalado que ya ha trasladado que el PSN contará con los votos de Navarra Suma para formar Gobierno si obtiene más votos y ha afirmado que él espera "lo mismo". "Y si no, que explique el PSN qué es lo que va a hacer", ha señalado, considerando que "la realidad de los números va a poner a todo el mundo en una foto de verdad de lo que pide y lo que quiere la sociedad navarra".

"LO QUE VALGA EN MADRID, QUE VALGA AQUÍ"

Esparza ha afirmado que "es razonable que si alguien gana, y gana con mucha diferencia, sea quien gobierne". "Yo creo que nadie está pensando que pueda haber otros líderes nacionales distintos a Sánchez que puedan en este momento presentarse a una investidura. Vamos a ver qué escenario se da aquí y lo que valga en Madrid vamos a hacer que valga aquí", ha insistido.

Tras ello, ha señalado que para que Navarra Suma no gobierne "se van a tener que juntar cinco fuerzas". "El PSN tendrá que valorar si quiere formar parte de un proyecto donde está Geroa Bai, que es la derecha nacionalista vasca, y donde están Bildu, Podemos e Izquierda Unida. Si quieren estar ahí, ellos sabrán, que lo expliquen a los ciudadanos pero que lo expliquen antes", ha apuntado.

En ese sentido, ha incidido en que "la propia presidenta del Gobierno advertía al PSN de que el cambio no empieza de cero, el cambio ya ha tomado decisiones", y ha preguntado a los socialistas si comparten "la derogación de la ley de símbolos, el decreto de acceso a la función pública que perjudica a los que no sabemos euskera o el freno al inglés".

Javier Esparza ha considerado que "si tú haces un pacto con nacionalistas, las políticas serán nacionalistas, eso es lo que se ha demostrado esta legislatura, en la que ni Podemos ni Izquierda Unida han impuesto el proyecto social, lo que se ha impuesto es el proyecto identitario".

Así, ha considerado que "Navarra va a elegir el día 26 entre un Gobierno nacionalista o un Gobierno de Navarra Suma". "Después del día 26, o presidirá Navarra Uxue Barkos, con lo que eso supone, o presidirá Navarra Javier Esparza, esas son las dos alternativas", ha señalado.

"HA SIDO UN GOBIERNO SOLO PARA LOS SUYOS"

En ese sentido, a modo de balance de la legislatura, Javier Esparza ha considerado que el Gobierno foral durante esta legislatura "ha sido solo para los suyos, con un objetivo prioritario, que ha sido todo lo identitario, todo lo que hace que Navarra esté más cerca de formar parte de Euskadi, que es para lo que trabaja el nacionalismo vasco en esta Comunidad".

Desde el punto de vista económico, ha considerado que "ha sido un Gobierno incapaz de preparar a Navarra para el futuro, Navarra ya no es atractiva desde el punto de vista de la implantación de nuevas empresas, porque fiscalmente ha crujido a la empresa navarra".

Tras ello, ha señalado que sus primeras medidas si fuera presidente del Gobierno serían "bajar los impuestos a la clase media y trabajadora de esta Comunidad, aprobar un plan de empleo y derogar el decreto del euskera sobre acceso a la función pública".

"NAVARRA SUMA ESTÁ PARA DEFENDER EL RÉGIMEN FORAL"

Por otro lado, tras las críticas por el pacto de UPN con Ciudadanos y PP para las elecciones, Javier Esparza ha asegurado que Navarra Suma "está para defender el régimen foral, esa Navarra foral, española y europea de la que estamos muy orgullosos" y ha sostenido que "quien ha atacado con más saña el régimen foral es el nacionalismo vasco, que quiere que no tengamos esos derechos históricos, que quiere que las decisiones no se tomen en Pamplona, sino que se tomen en Vitoria o en Bilbao". "Todos los navarros saben que nadie de UPN va a votar en contra del régimen foral de Navarra", ha subrayado.

Esparza ha asegurado que quiere que se materialice la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra y que "la prestación del servicio se haga como se está haciendo ahora, por la Guardia Civil de Tráfico y por la Policía Foral, de forma complementaria y de forma coordinada, repartiendo el trabajo y colaborando mejor de lo que lo estamos haciendo hasta ahora, para ofrecer un mejor servicio al ciudadano". "Lo que no puede ser es que el nacionalismo utilice la excusa de la competencia para que luego la Guardia Civil tenga que salir de Navarra, que es lo que de verdad ellos quieren", ha asegurado.

"LOS DOS DIPUTADOS DE UPN RESPONDEN ANTE UPN"

También ha hecho Javier Esparza un balance del resultado de los comicios generales del pasado 28 de abril, señalando que Navarra Suma "ha ganado las elecciones generales, tenemos dos diputados y tres senadores y somos la única Comunidad de España -además de País Vasco y Cataluña- donde no ha ganado el PSOE". "Por lo tanto, hicimos un magnífico resultado y desde el punto de vista del resultado electoral de hace tres años hay un movimiento de voto porque hay un partido nuevo que ha aparecido -Vox-, pero si sumamos todo, el global de voto es el global de voto", ha señalado.

Esparza ha explicado que los dos diputados electos, que fueron designados por UPN dentro de la coalición Navarra Suma, "van a pasar al grupo mixto y van a responder ante la dirección de UPN y el senador de UPN va a responder ante la dirección de UPN".

Además, ha subrayado que el acuerdo que alcanzó UPN con Ciudadanos y PP es "votar a Albert Rivera o a Pablo Casado en una investidura", por lo que ha asegurado que "no vamos a votar a Pedro Sánchez para ser presidente".