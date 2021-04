Esparza reclama la participación de NA+ en la definición de los fondos Next Generation y pide "transparencia y control"

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno foral que se comprometa a negociar con la coalición la definición de los proyectos que van a optar a los fondos europeos Next Generation y ha demandado "transparencia y control".

Asimismo, ha condicionado el apoyo de Navarra Suma al borrador del Decreto Ley Foral que prepara el Ejecutivo navarro para flexibilizar la gestión de estos fondos a la inclusión de sus propuestas.

Esparza, que ha comparecido este jueves junto con las parlamentarias María Jesús Valdemoros y Marta Álvarez, ha considerado una "magnífica noticia" la respuesta de la Unión Europea a la crisis derivada de la pandemia que "no se dio en anteriores crisis" y ha apostado por que llegue, tanto a Navarra como al conjunto de España, "el mayor número posible de fondos europeos hacer frente a esta crisis económica y social". Por ello, ha incidido en la importancia de "decidir en qué se va a invertir y qué reformas se van a realizar a partir de ahora".

En este sentido, ha destacado que "sólo habrá apoyo al Gobierno si hay transparencia y se nos permite participar en la toma de decisiones". Si bien ha admitido que "es fundamental dotarnos de flexibilidad y agilidad para poder aprovechar de la mejor manera posible estos fondos europeos", ha precisado que "sólo será eficaz" si "se aprovechan verdaderamente las oportunidades que nos brindan estos fondos para conseguir un mayor crecimiento económico, más empleo y una mayor y mejor cohesión social" y si "se garantiza que esa flexibilidad no va en detrimento de la necesaria seguridad jurídica y que se respetan los mecanismos de control para asegurar que no hay discrecionalidad en el reparto de los fondos".

Así, Esparza ha señalado que "resulta complicado aprobar la gestión de algo que no conocemos y en donde no hemos participado" y ha considerado que "no es suficiente que se nos informe de los proyectos que ya están presentados" sino que ha demandado que se negocie con NA+ "para qué se va a utilizar la financiación europea".

Javier Esparza ha mostrado la disposición de NA+ de llegar a acuerdos en esta cuestión pero exigiendo "participación y transparencia". "No puede ser que los fondos europeos se conviertan en el cortijo de nadie", ha manifestado el portavoz de la coalición, que ha criticado que "da la sensación de que Navarra Suma molesta a este Gobierno y por eso se cierran en banda". Al respecto, ha resaltado que su formación "representa al 36% de la sociedad" y ha remarcado que "tiene que haber control parlamentario y de los propios funcionarios".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "quiere eludir controles técnicos y del propio Parlamento" y ha manifestado que "no estamos dispuestos a que se alteren todas las reglas del control presupuestario, que es lo que el Gobierno está pretendiendo". "Vamos a ver cuál es la voluntad real de este Gobierno. Yo no sé si va a volver a ocurrir lo que ocurrió con los Presupuestos: el paripé que quiso trasladar el Gobierno para terminar acordando con EH Bildu", ha declarado.

En cuanto al borrador de Decreto Ley Foral para flexibilizar la gestión de los fondos, la parlamentaria María Jesús Valdemoros ha cuestionado que el instrumento normativo "deba ser un decreto ley foral". Además, ha opinado que el contenido de este borrador "ya se podría haber trabajado con anterioridad porque se conocía desde hace meses su necesidad". En este sentido, ha señalado que "podría haberse articulado por una ley de lectura única" con la posibilidad de presentación de enmiendas y un "debate conjunto no sólo del contenido sino de todos los partidos políticos".

CRITICAS AL BORRADOR PARA FLEXIBILIZAR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS

Por otro lado, ha criticado que este borrador de Decreto Ley Foral "modifica varias leyes cuyo impacto va más allá que los fondos Next Generation y, por lo tanto, a expedientes que van más allá de la tramitación de estos fondos". Así, ha indicado que el borrador modifica la ley foral reguladora del Plan de Inversiones Locales y tres artículos de la ley foral de Hacienda Pública, lo que "abre la puerta a la utilización del remanente de tesorería para financiar créditos ampliables o de otro tipo sin pasar por control parlamentario".

Por ello, ha pedido que se soliciten un dictamen del Consejo de Navarra, dos informes de Intervención y un informe del servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa para que "ayude a tener una visión de la calidad normativa así como el impacto" de las modificaciones planteadas.

En cuanto al contenido del borrador, Valdemoros ha llamado la atención ante la "falta de concreción" de la evaluación de los proyectos. Y ha propuesto incluir "una serie de principios de buena gestión que incluyera evaluación, seguimiento y reprogramación con el cumplimiento de objetivos" y detallar "si se piensa evaluar los proyectos financiados con fondos europeos, tal y como los solicita la Unión Europea".

Asimismo, ha pedido la inclusión de una herramienta que "ayude a planificar y visualizar cuál es la foto de los proyectos navarros que van a recibir fondos europeos".

Por su parte, Marta Álvarez ha manifestado que la flexibilización de los procesos administrativos para los fondos europeos "no puede hacerse en ningún caso a costa de evitar los controles que existen en la Administración para garantizar que se van a cumplir los principios de legalidad, objetividad, igualdad y la concurrencia competitiva". Algo "fundamental" porque "incumplir estos principios significaría que después no se pasarían los controles por parte de los auditores europeos lo que implicaría tener que devolver los fondos".

En cuanto a las modificaciones legislativas que plantea el borrador, Álvarez ha opinado que "no hay ninguna razón" para utilizar el decreto ley foral para modificar el Plan de Inversiones Locales y ha pedido que se haga mediante una ley ordinaria.

Por otro lado, ha advertido que el borrador pretende modificar tres artículos de la Ley Foral de Hacienda Pública con el objetivo de "alterar el control del Legislativo en los Presupuestos Generales de Navarra". "El Gobierno pretende poder tocar para todo el techo de gasto presupuestario permitiendo que se incremente utilizando los remanentes" y "sin pasar por el Parlamento", ha criticado.

Finalmente, ha afirmado que el borrador del decreto permite eliminar "el control previo de la Intervención de las convocatorias de subvenciones y de otros procedimientos de licitación o de reparto de fondos Next Generation".