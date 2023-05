Esparza (UPN) pide a Chivite que "rompa toda relación con EH Bildu" por incluir a condenados de ETA en sus listas

Emplaza a Sánchez a que "no permita" acuerdos con EH Bildu en Navarra y afirma que no busca un acuerdo de gobierno con el PSN

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha exigido a María Chivite "que rompa toda relación con EH Bildu" tras incluir a miembros de ETA condenados en sus listas electorales.

Esparza ha realizado estas declaraciones en la plaza central de Nuevo Artica, perteneciente al municipio de Berrioplano "en el que EH Bildu ha incluido en su lista a Juan Carlos Arriaga Martínez, condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez y uno de los 7 miembros de ETA que EH Bildu ha incluido en sus listas electorales en Navarra, según información de Covite".

A este respecto, ha señalado que "por mucho que el PSN-PSOE blanquee todos los días a EH Bildu es imposible limpiar la historia sangrienta de los terroristas de ETA". "Será todo lo legal que quieran decir el Partido Socialista y María Chivite para justificar sus acuerdos con EH Bildu y para intentar lavar sus conciencias, pero es una vergüenza para la sociedad navarra y para la sociedad española, una indignidad y una degradación moral", ha censurado.

Asimismo, ha señalado que "del mismo modo que pido a Chivite que rompa con EH Bildu, le emplazo a Sánchez a que no permita acuerdos con esta formación en Navarra". "Si no me quieren escuchar a mí, que no lo hagan, pero que escuchen a barones como Javier Lambán, que le ha pedido lo mismo", ha añadido.

Esparza ha destacado que "a diferencia de Chivite, yo jamás seré presidente de Navarra con los votos de EH Bildu. Nadie con un mínimo de dignidad puede presidir Navarra con los votos del partido de los terroristas de ETA".

El candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra ha señalado que "los socialistas navarros han defendido la libertad y la democracia, y han sido perseguidos por ello al igual que nosotros". Por eso ha considerado "más incomprensibles los acuerdos de Chivite" con EH Bildu "que incluye en sus listas a personas de este tipo".

Javier Esparza ha pedido el voto a los "miles de votantes socialistas navarros que no comparten que se pacte con partidos que incluyen en sus listas personas que han cometido delitos tan execrables, que ni tan siquiera han pedido perdón ni se han arrepentido". "Saben que UPN nunca hará lo que ha hecho María Chivite", ha remarcado. Asimismo, ha pedido "el voto mayoritario de todos los navarros para acabar con un pacto indecente entre el PSN y EH Bildu".

Esparza ha asegurado que "UPN no quiere ningún acuerdo de Gobierno en Navarra con los que no rompen con una formación política, como EH Bildu, que lleva terroristas en sus listas". "Es algo que llevo diciendo desde hace tiempo, aunque parece que algunos prefieren hacer oídos sordos, mentir sobre UPN y decir todo lo contrario a lo que yo he dicho, simplemente porque no les interesa que lo digamos, porque rompe su estrategia política", ha enfatizado.

Y ha concluido destacando que "UPN quiere gobernar en solitario, con la fuerza de la mayoría social que nos vote el próximo 28 de mayo. No buscamos ni queremos ningún acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Navarra".