El espectáculo de luz y sonido Argiluna inaugura este sábado la programación navideña de Pamplona

Archivo - Presentado el programa de Navidad del Ayuntamiento de Pamplona. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Navidad en cada barrio. Navidad en todos los barrios'. Ésa es la premisa de la programación navideña del Ayuntamiento de Pamplona para estas fiestas. Una programación que arranca este sábado, día de San Saturnino, patrón de Pamplona, con el encendido de luces. El espectáculo Argiluna volverá un año más a dar la bienvenida a este periodo festivo, con una propuesta de luz y sonido desde los balcones de la Casa Consistorial, en un evento en el que participan artistas locales desde su configuración hasta su puesta en escena y actuaciones.

Todo ello como preludio al encendido de los 1,5 millones de puntos led tanto en el centro de la ciudad como en los barrios. En concreto, se iluminarán 81 calles y plazas, con 294 arcos de luz, 228 adornos en farolas y 97 figuras luminosas. No obstante, el pregón navideño tendrá lugar el 19 de diciembre, a las 19 horas, también desde la Casa Consistorial.

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki; la concejala de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe; y el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, han presentado en rueda de prensa las novedades de la programación navideña de este año, que aboga por extenderse a cada rincón de la ciudad. Con ese objetivo se han programado un total de 213 actividades en los barrios, sobre todo musicales y de danza, pero no únicamente.

Así, un total de 61 colectivos realizarán hasta 107 actuaciones por las calles de todos los barrios de Pamplona, desde el 20 de diciembre hasta el 4 de enero. La cifra, ligeramente superior a la de 2024, incluye salidas de gaiteros, gigantes, fanfarres, grupos de danzas, txarangas, coros y corales. Entre otras entidades, participarán en los actos las comparsas de gigantes de Rochapea e Iturrama, la Escuela de Jotas Gracia Navarra, los Gaiteros Lezkairu, la Pía Unión de Auroros de Santa María, la coral Oberena, Iruña Taldea Fanfarrea o Oskia Txistulari Taldea, entre otros muchos.

A todos ellos se suman una veintena de conciertos, una decena de actuaciones del programa Música de Calle, la amplia programación de la red Civivox para estas fiestas y la propuesta de ocio de la Casa de la Juventud. Precisamente, la juventud y la infancia son una parte fundamental de la programación navideña. En torno a ello se articula una gran parte de las actividades previstas. Un año más, no faltan los campamentos navideños, como alternativa de ocio y conciliación para las familias; y el espacio infantil TxikiPamp, que se ubicará en la antigua estación de autobuses, con actividades y talleres creativos, todos ellos gratuitos.

Todo ello supondrá una inversión de alrededor de 720.000 euros. El grueso corresponde a la iluminación de calles y parques de la ciudad, con hasta 390.000 euros presupuestados. La programación cultural, comercial y de entretenimiento asciende a algo más de 220.000 euros. El resto se corresponde con campañas de apoyo al comercio local, mediante la instalación de carruseles en varias plazas de la ciudad y ejes comerciales, como en el Bulevar Iturrama y en el paseo de los Enamorados, y la puesta en marcha de un tren turístico por el barrio de Ermitagaña y Mendebaldea; además, del reparto de papel de regalo y bolsas de papel para su clientela.

Como novedad, este año, además, se repartirán entre los comercios de Pamplona 10.000 cartas para que los niños puedan escribir tanto al Olentzero como a los Reyes Magos.

Según ha indicado el Consistorio, la participación de las distintas asociaciones de comerciantes de la ciudad es clave en esta propuesta por llevar la Navidad a todos los rincones. Así, además de la difusión de cartas, muchos comercios participarán en la decoración navideña con la instalación de 235 figuras decorativas, como pinos y ciervos, a las puertas de sus establecimientos. Además, en la Plaza del Castillo se colocará un photocall promovido por la Asociación de comerciantes del Casco Antiguo.

MÚSICA EN LA CALLE Y OTRAS LUCES

Como viene siendo habitual, la Ciudadela se convierte en estos días festivos en un espacio particular de arte y exploración. El festival de videoarte Otras Luces volverá a ofrecer proyecciones e instalaciones lumínicas interactivas, en este espacio único de la ciudad. Desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero, de 18 a 20.30 horas, aprovechando la oscuridad de la noche, las murallas se convertirán en lienzos donde proyectar obras de arte provenientes del festiva Zinetika y de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona. Los túneles, las casernas y el lienzo de muralla serán así grandes proyectores de arte en vídeo, accesible a toda la ciudadanía. Junto a estas proyecciones, se han organizado también talleres creativos infantiles y en familia.

Por su parte, el programa Música en la Calle traerá estas Navidades un total de once actuaciones musicales por el Casco Antiguo y el Ensanche, entre los días 10 y 26 de diciembre. La animación correrá a cargo de diversas agrupaciones de la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya, que actuará de forma conjunta con otras escuelas municipales de Ansoáin, Aoiz, Mutilva o Barañáin, entre otras, además de con el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate. En concreto, actuarán las agrupaciones Gazte Soinua, Let's go Sax!, Flautistas de Navarra, el Coro Navideño de Trompas, TubaChistmas, la Navidad en Clarinete, el Coro Navideño de Trombones o el Txistu Taldea, todos ellos de la Escuela Joaquín Maya. También tendrán cabida la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera AGAO, el Coro Saudade y el Ensemble de Chirimias Miguel de Arrózpide.

CONCIERTOS EN INTERIOR

Al margen de la música en la calle, que sin duda aportará ambiente por todos los rincones de la ciudad, durante las fiestas de Navidad también se ha programado una serie de conciertos en interior. Uno de los más destacados será que ofrece la Sinfonietta de Pamplona en Baluarte, el próximo 21 de diciembre a las 20 horas. El concierto lleva por título 'Cruzando fronteras. Mugak zeharkatzen'. Las entradas están ya disponibles en taquilla y en la web de Baluarte, a un precio de 15 euros.

El mismo día, pero en horario de mañana, a las 12 del mediodía, La Pamplonesa ofrecerá su tradicional concierto navideño. En esta ocasión, lo hará junto con la Escuela de Danza de Navarra. Bajo la dirección de J. Vicent Egea, el concierto 'Danzar la Navidad' presenta un ballet navideño sobre el escenario del Teatro Gayarre. Además, en el nuevo Civivox Pompelo, que se inaugurará esta misma semana, acoge cuatro conciertos en estas fechas, como Joakin Taboada junto con la chelista Ainhoa Bandrés, el Coro Góspel Alaikapela Abesbatza, Euskal Herriko Txistularia Elkartea Nafarroa y la Coral de Cámara de Pamplona. Es destacable este último concierto ya que van a estrenar la obra Suite Pompaelo, compuesta por el pamplonés Josetxo Goia-Arive con motivo del 2100 aniversario de fundación de la ciudad romana.

También habrá conciertos en media docena de iglesias, dentro una programación que comenzará el día 13 y se prolongará hasta el 29 de diciembre. Las iglesias que acogen estas interpretaciones musicales son San Antonio (Capuchinos), San Ignacio, Santo Domingo, San Saturnino, San Lorenzo, Carmelitas Descalzos, y los Padres Paules de la Milagrosa. Entre los conciertos previstos estará un Homenaje a Lorenzo Ondarra, también actuará la Coral Liguori, la Federación de Coros de Navarra, el Coro Divertimento, el Coro Voces Graves, Duo Polaris, el Cuarteto Stratum y el Duo Telyn-gîtar, además de Eloy Orzaiz y Marta Ramírez Mina, e In Tempore Coro & Ensemble.