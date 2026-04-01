Establecido un dispositivo policial especial para Semana Santa en Navarra

PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde el 30 de marzo y hasta el día 6 de abril, con el objetivo de "garantizar un entorno seguro a los ciudadanos y de aumentar las medidas de prevención, protección y respuesta" ante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, se han establecido varios dispositivos policiales especiales de forma conjunta en Navarra.

Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona, "cada uno en el ámbito de sus competencias y demarcación establecida", trabajarán "de forma conjunta y coordinada". La presencia policial se reforzará en las calles con la finalidad de "vigilar y proteger con especial intensidad lugares y espacios públicos y medios de transporte".

También para prevenir la delincuencia en materia de robos con fuerza en viviendas y en sus anexos (especialmente trasteros) que pueden quedarse vacíos con motivo de los desplazamientos vacacionales.

Además, se establecerá un plan preventivo de hurtos y robos con violencia en zonas de ocio de máxima afluencia tales como espectáculos, bares y discotecas ante el incremento de visitantes y festejos.

También se dará una especial protección a los acontecimientos religiosos en los que está prevista gran afluencia de personas. Los días con más aglomeración de personas en las calles, coincidiendo con las procesiones de Jueves y Viernes Santo los días 2 y 3 de abril, se ha dispuesto un dispositivo conjunto de Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona en materia antiterrorista para "vigilar de forma coordinada las zonas de paso de dichos actos y que se puedan desarrollar con total normalidad".

El refuerzo se hará "especialmente visible" con agentes uniformados en zonas comerciales y de ocio, procesiones y celebraciones religiosas así como en cualquier tipo de acto con gran congregación de personas. Pero también agentes de paisano y de unidades especiales de diferentes cuerpos se desplegarán en los puntos necesarios.

Habrá un mayor número de agentes de la VI Unidad de Intervención Policial y de la Base Delegada de Medios Aéreos (Policía Nacional), Guardia Civil reforzará con más efectivos de seguridad ciudadana y Equipo Pegaso (drones), División de Protección y Atención Ciudadana, División de Intervención y Brigada de Protección de Autoridades (Policía Foral) y Agentes de la Brigada de Proximidad (Policía Municipal de Pamplona).