Las estatuas de los reyes inician su traslado de Sarasate al parque de la Taconera, con parada temporal en un almacén

Traslado de las estatuas de los reyes. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El traslado de las estatuas de los reyes de Navarra ubicadas en el paseo de Sarasate ha comenzado este jueves por la mañana. En estos dos días, se moverán tres de las seis estatuas que conforman el conjunto escultórico. Las estatuas no irán, por el momento, al parque de la Taconera, sino que se guardarán unos días en un almacén municipal.

El traslado comprende tanto las esculturas como sus bases, de ahí que no puedan colocarse en Taconera hasta que se instalen las peanas que las sustentan a partir de la semana que viene, han informado desde el Consistorio.

Esta mañana, desde las 9 horas, se han ultimado los trabajos para que una grúa vaya alzando, de una en una, las jaulas que contienen las estatuas y puedan separarse de sus bases. Desde el lunes, se ha estado trabajando en la colocación de las estructuras metálicas que, a modo de jaula, facilitan el traslado de las esculturas y garantizarán su seguridad y conservación. Se calcula que las estatuas y sus bases tienen un peso de 6.000 o 7.000 kilos.

Tanto las esculturas como las bases se han protegido de forma similar mediante una serie de jaulas perimetrales de lados accesibles, sobre las que se colocan varillas roscadas y pletinas regulables hasta adaptarse a la forma irregular de cada estatua y base.

Se prevé que la semana que viene se vayan colocando las bases en su nueva ubicación en la zona ajardinada en las inmediaciones del mirador este. En ese espacio, ya están los huecos excavados en los que se cimentarán las bases de las estatuas. Una vez que se coloquen las tres primeras estatuas se repetirá el procedimiento con las otras tres. El Ayuntamiento de Pamplona espera que para el inicio de las Navidades no haya ya ninguna estatua en el paseo de Sarasate. De esta forma, el espacio quedará despejado para que se puedan iniciar las obras de reurbanización del paseo.

La empresa Sabbia Conservación y Restauración SL se están encargando de los trabajos, como adjudicataria del contrato para el traslado y restauración de las esculturas de los reyes del paseo de Sarasate al parque de la Taconera con un presupuesto de 155.577 euros. De forma previa, se ha ejecutado también una limpieza superficial de cada estatua para eliminar la suciedad latente de su estancia al aire libre durante tantos años mediante técnicas manuales y también con productos biocidas.