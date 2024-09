Euskarabidea lanza la campaña 'Euskera ahora' para fomentar el aprendizaje del idioma entre adultos

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, mediante Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha organiza la campaña anual 'Euskera ahora' para el fomento del aprendizaje de euskera junto a 35 entidades locales y diferentes agentes del sector de la enseñanza de euskera a personas adultas (el euskaltegi público Zubiarte, las escuelas oficiales de idiomas y los euskaltegis de iniciativa social de AEK, IKA y Bai&by).

Con una subida de las matriculas en los últimos años, más de 5.550 personas adultas se forman anualmente gracias a esta iniciativa conjunta, según ha destacado el Gobierno de Navarra.

La campaña ha sido presentada por Javier Arakama, director gerente de Euskarabidea; Marta Díez, alcaldesa de Ansoáin, en representación de las entidades locales que toman parte en la campaña; y Aitziber Garralda, profesora de IKA, representando a los euskaltegis de iniciativa social. Acompañando a los ponentes en la presentación, también han participado Marisa Zubiri, del euskaltegi público Zubiarte; Jaume Gelabert, de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona; y en representación de AEK, Beatriz Buldain y Xabier Gartzia.

Durante la presentación, se ha remarcado el alto grado de colaboración y consenso entre Gobierno de Navarra, entidades locales y agentes sociales para desarrollar la campaña, que va dirigida a animar a aprender euskera, especialmente a la población joven; presentando el aprendizaje del euskera como una elección atractiva que ofrece nuevas vivencias y oportunidades.

La campaña de promoción se desarrollará durante todo el mes de septiembre. Para ello, se utilizarán las redes sociales; se insertarán anuncios en marquesinas, en el Campus de Arrosadía de la UPNA, en periódicos y revistas locales; se distribuirán hojas informativas; y se emitirán cuñas radiofónicas en radios generalistas. También se difundirán varios vídeos para fomentar las inscripciones. La inversión realizada en esta campaña es de unos 75.000 euros.

Javier Arakama, director gerente de Euskarabidea, ha destacado que "esta campaña pretende llegar a la mayoría de la población navarra, tanto a la que nunca ha aprendido euskera como a la que en algún momento lo hizo; tanto a la población nacida en Navarra, como a la que ha nacido en otra comunidad o en el extranjero, pero ha venido a la Comunidad foral". "Animamos a toda la ciudadanía a acercarse al euskera", ha indicado.

Para ello este año la campaña ha puesto el acento precisamente en las nuevas vivencias y en las nuevas posibilidades que ofrece saber euskera. Los mensajes 'No te pierdas este momento. No te pierdas esta oportunidad' aparecen vinculados a cuatro situaciones que pueden vivirse en euskera. "La campaña, aunque dirigida a toda la población, pone el foco en la población joven, mostrando en la cartelería situaciones que se enriquecen o posibilidades que se amplían gracias al euskera: la relación con los hijos/as pequeños, las nuevas amistades, las opciones laborales, el disfrute de la amplia oferta cultural en euskera, etc.", ha explicado.

Con el objeto de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer esta lengua, el Gobierno de Navarra ha incrementado en los últimos años las cantidades destinadas a ayudas individuales, así como al apoyo a los euskaltegis.

En cuanto a las ayudas a personas adultas para el aprendizaje de euskera, la convocatoria prevé 360.000 euros, 10.000 euros más que el año pasado, ya que el número de personas beneficiarias va creciendo año tras año. En el periodo 2022-2023 recibieron estas ayudas 1.165 personas, ascendiendo a 1.250 en el curso 2023-2024. En cuanto a las ayudas a los euskaltegis, la convocatoria para el curso 2024-2025 cuenta con un presupuesto de 2.700.000 euro, casi 240.000 euro más que el curso anterior.

En representación de las entidades locales ha intervenido Marta Díez, alcaldesa de Ansoáin, quien ha destacado cómo desde los ayuntamientos, mancomunidades y juntas generales trabajan de forma coordinada por la normalización y promoción del uso del euskera, a través de los servicios de euskera; siendo uno de los objetivos estratégicos de dicha normalización conseguir que cada vez sean más las navarras y navarros que sepan euskera y para lograrlo, impulsar su aprendizaje entre las personas adultas. Así, realizan campañas de matriculación desde hace más de dos décadas y ofrecen subvenciones para animar a su aprendizaje.

Asimismo, la alcaldesa ha mencionado que los servicios municipales de euskera cuentan con la web elaide.eus, una herramienta tanto para quienes están aprendiendo euskera y quieren conocerlo mejor, como para quienes quieren vivir en esta lengua. En ella se ofrecen recursos e información de utilidad para todas aquellas personas inmersas en estos procesos.

Finalmente, en nombre de las 35 entidades locales, ha invitado a toda la ciudadanía a "vivir la aventura de aprender euskera en el euskaltegi, ya que es algo que está lleno de sensaciones, emociones y experiencias de mucha intensidad, que nos permiten disfrutar, crecer y compartir".

En nombre de los centros de iniciativa social para la enseñanza del euskera, Aitziber Garralda, profesora de IKA, ha destacado que "estamos deseando abordar un nuevo curso". "La tendencia de los últimos años, además, nos anima muchísimo porque, en toda Navarra, se está acercando más gente a los euskaltegis", ha indicado.

Garralda ha recordado que los euskaltegis llevan cinco décadas en Navarra enseñando euskera, creando hablantes, impulsando a que la ciudadanía de la Comunidad foral pueda vivir en euskera y difundiendo la cultura en euskera.

Por séptimo año consecutivo, Euskarabidea ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas dirigidas al alumnado para la realización de cursos extensivos, intensivos, barnetegis (internados) y cursos de autoaprendizaje durante el curso 2024-2025. Con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza en euskera, se han aumentado en un 20% las subvenciones que recibe el alumnado. Así, las personas que se presenten a la convocatoria podrán conseguir ayudas de hasta 475 euros, que, además, son compatibles con las que ofrecen las entidades locales.

El plazo para solicitar las ayudas al aprendizaje del euskera se abrirá el primero de octubre y finalizará el 2 de diciembre.

La página web para informar al alumnado interesado es euskaraikasi.nafarroa.eus/aprendeeuskera.navarra.es. En ella se incluye información completa sobre los centros públicos de enseñanza de euskera y los euskaltegis de iniciativa social en Navarra, así como las ayudas al aprendizaje y la relación de localidades que ofrecen estas ayudas.

Asimismo, la página elaide.eus ofrece información y recursos para aprender euskera. Por otra parte, en septiembre, el servicio de atención telefónica 012 ofrecerá información sobre la oferta y estas ayudas, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas.