Evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente de tráfico en la A-21, en Liédena

Imagen del lugar del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha tenido que ser evacuado de urgencia en helicóptero tras sufrir una salida de vía con posterior choque contra la bionda a la altura del punto kilométrico 39 de la Autovía del Pirineo (A-21), en el término municipal de Liédena.

El siniestro vial se ha producido a las 11.10 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de Policía Foral de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Sangüesa, así como agentes de la Brigada de Atestados de Pamplona, quienes se están encargando de la investigación e instrucción del atestado correspondiente.

Tras ser desatrapado, el conductor, herido de diversa consideración, ha sido evacuado de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

A causa del siniestro y para facilitar las labores de asistencia y limpieza, se ha tenido que realizar un corte puntual de la Autovía del Pirineo (A-21). El tráfico de la zona se ha visto condicionado, desviando la circulación por la antigua carretera nacional NA-2420.

Han participado en las labores de desencarcelación efectivos de bomberos y han apoyado en la señalización del siniestro y desvío del tráfico el servicio de Conservación de Carreteras.