Extinguido el incendio de un vehículo que ha afectado a otros tres automóviles y a una fachada en Irurtzun

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del parque de Cordovilla han extinguido este lunes el incendio de un vehículo que había afectado a otros tres automóviles y a la fachada de un edificio en la calle Aralar de Irurtzun.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del incendio se ha recibido a las 16.19 horas y se ha dado por extinguido a las 17.30 horas.

No ha habido personas afectadas. Hasta el lugar se han desplazado bomberos Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico en prevención y agentes de Policía Foral.