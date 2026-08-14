Extinguidos tres incendios en Peralta, Pamplona y Tiebas-Muruarte de Reta, sin heridos

Imagen de uno de los incendios - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han sofocado este viernes tres incendios, declarados en Soltxate (Pamplona), en la cuneta de la carretera AP-15 a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta/Unzué, y en Peralta, también en la AP-15.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del primero de ellos se ha recibido a las 10.42 horas en la AP-15, entre Tiebas-Muruarte de Reta y Unzué, y se ha dado por finalizado a las 12.40 horas.

El fuego se ha iniciado en la cuneta de la carretera, con 3 focos a lo largo de la AP-15. Ha afectado a zonas de arbolado y matorral y no hay personas afectadas. Han sido movilizados bomberos de Cordovilla y de Tafalla, la BHIF, un helicóptero, guardas de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil y AUDENASA.

El aviso del segundo de los incendios, declarado en Soltxate (Pamplona), se ha recibido a las 11.06 horas y se ha dado por finalizado a las 11.30 horas. Se trata de un incendio en un campo de cereal que no ha dejado personas afectadas. Han sido movilizados bomberos del parque de Trinitarios, la BHIF, un helicóptero y guardas de Medio Ambiente.

El aviso del tercer incendio, iniciado en el kilómetro 30 de la AP-15, a la altura de Peralta, se ha recibido a las 11.09 horas y se ha dado por finalizado a las 12 horas. Se trata de un incendio en un camión cuyo buje humeante ha provocado focos en la cuneta de la carretera, sin personas afectadas. Han sido movilizados bomberos de Peralta y Policía Foral.