Fallece en un accidente laboral en Berrioplano

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este martes en un accidente laboral tras sufrir una caída de altura en una nave en el polígono industrial de Iturgaiz, en Berrioplano.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10.15 horas. Asistencias sanitarias y la Policía Foral han intentado la reanimación en el lugar, pero el trabajador ha fallecido in situ, según ha informado la Policía Foral.

Al lugar han acudido medios de Salud, Bomberos y patrullas de Seguridad Ciudadana y Atestados de la Policía Foral, que han atendido en un primer momento el siniestro. Agentes de la División de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación e instrucción del atestado.

Según ha informado el Gobierno de Navarra, el cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia.