Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Valtierra

Archivo - Imagen de la sala del 112 SOS Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido la mañana de este jueves tras ser golpeado por una pala cargadora en una empresa ubicada en el polígono ganadero de Valtierra.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.00 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero de Valtierra cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, un varón de 52 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.