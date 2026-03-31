Fallece un hombre de 62 años tras sufrir una salida de vía en Allín

Imagen del accidente. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha fallecido la noche del lunes tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-718, en Allín, según ha informado el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 22.34 horas de este lunes y movilizó al lugar de los hechos efectivos de bomberos del parque de Estella, el equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que circulaba el hombre sufrió una salida de vía a la altura del punto kilométrico 7,5 de la carretera NA-718 (Estella - Olazagutía), a su paso por el concejo de Artavia, en el término municipal de Allín.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, un varón de 62 años, que falleció en el lugar.

El cuerpo del hombre fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.