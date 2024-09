Fallece Maxwell McCombs, antiguo profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ayer domingo falleció Maxwell McCombs, antiguo profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 1994 y uno de los dos pioneros, junto con Donald L.Shaw, de la teoría de la agenda setting, la investigación que demuestra el grado de influencia de los medios de comunicación en la opinión pública, en función de la cobertura que se da a una noticia.

MacCombs nació en 1938 en Birmingham, Alabama (EEUU). Licenciado en Periodismo en la Universidad de Tulane de Nueva Orleans (1960) y máster por la Universidad de Standford, regresó a Nueva Orleans y trabajó como reportero para el New Orleans Times-Picayune hasta 1963. Se inscribió en el programa de doctorado en comunicación de Stanford, que terminó en 1966.

Trabajó como profesor asistente en la Universidad de California en Los Ángeles hasta 1967 y luego se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde él y Shaw comenzaron su colaboración de investigación de 40 años.

Dejó Carolina del Norte para irse a la Universidad de Syracuse en Nueva York en 1973. De 1975 a 1984 se desempeñó como director del Centro de Investigación de Noticias de la Asociación Estadounidense de Editores de Periódicos.

En 1985 se convirtió en profesor de la Universidad de Texas en Austin, donde dirigió el departamento de periodismo entre 1985 y 1991. De 1997 a 1998 fue presidente de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública.

Al estudiar el papel de los medios de comunicación en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1968, McCombs y su compañero de investigación de muchos años, Donald L. Shaw, ambos profesores de periodismo en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, fueron los primeros en probar y confirmar la hipótesis de que los medios de comunicación "tienen una gran influencia en los temas que el público considera importantes".

McCombs y Shaw demostraron que las audiencias "suelen juzgar la importancia de una noticia en función de la frecuencia y la prominencia con que los medios la cubren, lo que indica el grado en que los medios moldean la opinión pública".

El artículo que surgió de ese estudio, 'La función de fijación de agenda de los medios de comunicación', apareció en Public Opinion Quarterly en 1972 y "es quizás el artículo más citado en el campo de la investigación de la comunicación de masas".

Desde entonces se han realizado cientos de estudios sobre la fijación de la agenda, muchos de los cuales se describieron en el libro de McCombs, Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion (2004).

MEDALLA DE PLATA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Era el Jesse H. Jones Professor de la College of Communication de la Universidad de Texas en Austin y profesor visitante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 1994. Impartió clases en el Programa de Doctorado durante muchos años.

Con su mujer, Betsy, y sus hijos Max y Sam pasó temporadas en Pamplona, ciudad "que la familia consideraba su segundo hogar". En esas estancias, además de la docencia, trabajó con Esteban López-Escobar y otros profesores del Departamento de Comunicación Pública en publicaciones que formulaban la segunda dimensión de la agenda setting. En 2014 le fue concedida la Medalla de Plata de la Universidad.

Manuel Martín Algarra, profesor de la Facultad de Comunicación, ha afirmado que "Max McCombs era un académico de la comunicación mundialmente reconocido, pero sobre todo era un colega cercano y generoso, dispuesto a ayudar en todo lo posible en cualquier cosa que se le pidiera desde la Facultad". "Muchos de nosotros hemos sido beneficiarios de esa generosidad. Descanse en paz", ha apuntado.

Por su parte, Esteban López-Escobar, profesor emérito de la Facultad, ha destacado, "aparte de sus cualidades docentes y su gran trabajo intelectual, su personalidad". "Era un hombre extraordinariamente generoso, cuando la generosidad es precisamente una de las virtudes universitarias más bellas. También era hospitalario, las puertas de su casa en Austin siempre estaban abiertas para cualquier que fuera desde Pamplona. Para nosotros es un dolor muy grande, fueron decenios de relación intelectual muy fecunda", ha remarcado.