Fallece Pedro Rodríguez, antiguo decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

Pedro Rodríguez - MANUEL CASTELLS - UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor emérito Pedro Rodríguez, sacerdote y antiguo decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, ha fallecido esta madrugada en Pamplona a los 93 años, según han informado desde la Universidad en un comunicado.

En 1985 descubrió el manuscrito original del Catecismo Romano, base para la publicación de su edición histórico-crítica. Natural de Cartagena (1933), realizó la licenciatura en Derecho y los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (1950-1956).

Más adelante, se trasladó a Roma para cursar los estudios de licenciatura y doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Lateranense de Roma, donde coincidió con san Josemaría Escrivá. Fue ordenado sacerdote en 1958.

Doctor en Sagrada Teología y en Derecho, en 1959 volvió a Madrid para dedicarse a la enseñanza de Teología en el Studium Generale del Opus Dei y al trabajo pastoral en ambientes universitarios.

Participó, además, en la puesta en marcha de la Biblioteca de Teología en 1963. Se trataba de una colección de libros y, a la vez, "una institución de diálogo teológico que pretendía reflejar la renovación teológica que se proponía en el Concilio Vaticano II".

En octubre de 1967 formó parte, junto con los profesores Alfredo García Suárez y José María Casciaro, del primer equipo de dirección del Instituto Teológico, que sería erigido por la Santa Sede en Facultad de Teología dos años más tarde, en 1969.

Experto en el Sínodo de los Obispos para Europa Profesor de Eclesiología y Teología Ecuménica desde 1974, fue director de Investigación (1985-87), director de la revista Scripta Theologica (1975-88) y director del departamento de Eclesiología (1975-99).

Entre 1992 y 1998 fue decano de la Facultad. Además, ocupó el cargo de primer director de la revista Palabra (ahora Omnes), una publicación mensual de análisis pastoral y teológico dirigida a los sacerdotes de España e Iberoamérica y que luego fue el origen de Ediciones Palabra.

Nombrado por Juan Pablo II experto en el Sínodo de los Obispos para Europa (1999), formó parte de la Societas Oecumenica Europea y de los consejos asesores de Revista Española de Teología (Madrid), Rivista Teologica di Lugano (Suiza) y Anuario de Historia de la Iglesia (Navarra).

Entre sus publicaciones, destaca el análisis del Catecismo del Concilio de Trento, investigación que dio lugar a la edición crítica del Catecismo Romano, realizada al servicio de los trabajos del Catecismo de la Iglesia Católica y presentada al papa Juan Pablo II en 1990.

Según expresó el cardenal Joseph Ratzinger, "con el descubrimiento y la edición crítica del manuscrito original del Catecismo Romano, el profesor Rodríguez ha prestado a la teología un servicio que trasciende unas concretas circunstancias históricas, y que ha revestido también gran importancia para mis trabajos durante la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica".

Tras su jubilación, en 2003 fue nombrado profesor emérito de la Facultad de Teología.