Fallece una persona de 74 años en Tudela tras sufrir una parada en su domicilio

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona de 74 años falleció este martes en su domicilio de Tudela tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, ha informado la Policía Local de la capital ribera.

A las 12 del mediodía, SOS Navarra alertó que una persona de 74 años de edad había entrado en parada en su domicilio. Los agentes comenzaron las maniobras de reanimación hasta la llegada del el equipo sanitario en ambulancia, que comunicó que no se podía hacer nada por salvar su vida.

Por otro lado, sobre las 23 horas, una vecina informó tener problemas con su hija de 17 años, con la que había discutido "de forma acalorada". A la llegada de la patrulla la menor no se encontraba en el domicilio y la madre, que no quiso presentar denuncia, informó que únicamente se había producido una discusión y no agresión. Se dio traslado de la situación a servicios sociales de base para conocimiento del caso.

A esa misma hora, otra patrulla se desplazó a otro domicilio al estar produciéndose una discusión entre una pareja. Se calmó la situación y la mujer abandonó el domicilio "para no empeorar la situación".