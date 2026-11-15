Feijóo pide que Navarra sea "el kilómetro cero del cambio" en España

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El acto político cuenta c - Álvaro Ballesteros - Europa Press

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "Navarra es la zona cero de la degradación del 'sanchismo' por su corrupción, por sus mentiras y por sus pactos encapuchados", y ha pedido que "Navarra sea también el kilómetro cero del cambio" en España.

En un vídeo publicado por el PPN en redes sociales, Feijóo, que precisamente visitará este lunes Pamplona en el marco de la campaña de las elecciones generales, ha afirmado que "el 29 de noviembre tenemos la oportunidad de darle un cambio a España y de devolver la decencia a nuestro país".

El candidato del PP, formación que en Navarra concurre en coalición con UPN a las elecciones, se compromete "con la limpieza de las instituciones, con darle a España un Gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos: construir vivienda, poner fin al descontrol migratorio, mejorar la sanidad y la educación". "Me comprometo a que el transporte y las infraestructuras de Navarra sean noticia por su servicio a los ciudadanos y no por sus escándalos", ha subrayado.

"Me comprometo a que Bildu no vuelva a pintar nada en el futuro de los navarros ni en el Gobierno de la nación. Me comprometo con la gestión y con las ganas de servir a nuestro país. Me comprometo con una España que vuelva a funcionar. Por eso, te pido tu apoyo para una Navarra foral, constitucional y española. Y te pido tu apoyo por España", ha señalado Feijóo.