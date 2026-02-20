Femkultur 2026, que arranca este sábado en Pamplona, reivindica la presencia de las mujeres en la creación artística

Femkultur 2026. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

El festival interdisciplinar Femkultur, que reivindica la presencia de las mujeres en la creación artística contemporánea y su papel como generadoras de arte, arranca este sábado en el Palacio del Condestable. El festival programa, hasta el 15 de marzo, una exposición, tres talleres gratuitos de danza, teatro y expresión corporal, y tres espectáculos en torno al teatro, a la danza, el humor y la música, además de una sesión de cinefórum. La mayoría de las actividades requieren inscripción previa.

El ciclo que comparten Civivox Condestable y Civivox Iturrama lo ha presentado este viernes la concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, junto a la fotógrafa y artista visual Elisa Miralles, que protagoniza la exposición fotográfica del programa. Femkultur 2026 apuesta de nuevo por "una programación diversa y accesible, que combina actividades gratuitas con espectáculos de precio reducido, y que refuerza su compromiso con la visibilización de las mujeres creadoras y la reflexión crítica desde el arte contemporáneo".

La edición de Femkultur 2026 se abre con la visita guiada a la exposición de fotografía 'Habitar un cuerpo', de la madrileña Elisa Miralles. La artista dialogará este sábado, a las 12.30, con las personas visitantes, que tienen entrada libre hasta completar el aforo. La muestra permanece abierta en el zaguán del Condestable hasta el 15 de marzo y propone un acercamiento al cuerpo como experiencia activa y mutable a través de la fotografía, el vídeo y la instalación.

La siguiente cita, el domingo 1 de marzo, a las 19 horas en Civivox Iturrama, es el espectáculo teatral 'Progreso. El último lugar sobre la Tierra', sobre el plástico y la especie humana. La directora de escena, dramaturga, actriz y docente de artes escénicas Olatz Gorrotxategi plantea un reportaje grabado a tiempo real donde tres documentalistas interpretan una colección de objetos inanimados. El espectáculo, para mayores de 18 años y con entrada a 3 euros, requiere inscripción previa.

Esta obra llega acompañada de un taller de teatro-documento, 'La escena es un juego', que imparte la artista vasca Olatz Gorrotxategi en Civivox Condestable, el jueves 5 de marzo, de 18 a 20 horas. El taller propone investigar cómo contar, relacionarse y mostrar documentos en una propuesta teatral que utiliza objetos y testimonios verídicos. Se dirige a personas mayores de 18 años, es gratuito y es necesaria la inscripción previa; para participar en el taller no se necesita experiencia previa.

DANZA

Cuatro de las propuestas de Femkultur 2026 llegan desde Cataluña. El viernes 6 de marzo, a las 19 horas en Civivox Iturrama, la directora, coreógrafa y bailarina Mar Gómez ofrece 'Siempreviva. Una historia de supervivencia y liberación', espectáculo que combina danza, teatro, humor y música en directo para "mostrar la experiencia de la mujer protagonista, que resiste a lo más difícil, atrapada en los valores sexistas de la sociedad". Las entradas cuestan 3 euros y es necesario inscribirse previamente.

El siguiente día, el sábado 7, Mar Gómez imparte el taller de expresión corporal y movimiento contemporáneo 'Cuerpo libre y expresivo', en Civivox Condestable, de 11 a 13 horas. El taller es gratuito, con inscripción previa y sin que se requiera experiencia previa. Se centra en la danza, la conciencia corporal y el placer de moverse, "soltando tensiones y desbloqueando cuanto necesita liberarse".

Ese mismo sábado, de nuevo a las 19 horas en Civivox Iturrama, la directora, coreógrafa y bailarina catalana Silvia Batet ofrece el espectáculo de danza 'Ercás', que precisa inscripción previa. Tres cuerpos femeninos se convierten en "un lienzo mutable, generando imágenes caleidoscópicas que exploran la ritualidad, la sutilidad y la plasticidad del movimiento". Las bailarinas crean un lenguaje visual que desafía las percepciones tradicionales del cuerpo y su potencial.

Silvia Batet conducirá, el domingo 8, en horario de 10 a 12 en Civivox Condestable, el taller de danza 'En movimiento', un laboratorio físico y creativo que "explora nuevas formas de movimiento, entrenando la contracción muscular disociada y la coordinación rítmica a partir de ritmos complejos propios del trabajo de su compañía de danza". Este taller es gratuito, no precisa de experiencia previa y requiere inscripción.

CINE LOCAL PARA CERRAR

La directora, guionista y productora de cine navarra Helena Taberna será la encargada del cierre del programa, el sábado 14 de marzo, a las 19 horas en Civivox Condestable, con una sesión de cinefórum en torno a la película 'Nosotros' (2024), gratuita con inscripción previa. La película de Helena Taberna reconstruye la historia de amor de Ángela y Antonio, con múltiples fases, empezado por su final. La proyección de este filme, adaptación de libro 'Feliz final', de Isaac Rosa, contará con la participación de la directora en un encuentro con el público dinamizado por la cineasta e investigadora Olatz Ovejero Alonso.