El fenómeno 'gymbros', la gordofobia o las mujeres 'fit', a examen en una jornada Skolagun organizada por Educación

IV Jornada Skolagun - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gordofobia, 'gymbros', mujeres 'fit' son términos alusivos a una creciente presión estética imperante en el ámbito de las redes sociales que hace mella especialmente en la adolescencia y que van a ser analizadas en la IV Jornada Skolagun organizada por el departamento de Educación del Gobierno de Navarra que se celebra este sábado, 25 de abril, en la sede del Colegio de Médicos de Navarra en Pamplona bajo el título 'Analizando la presión estética, del modelo corporal deseado (por el sistema) a la violencia (auto)ejercida'.

El contenido de la jornada y de las ponencias que en ella se van a desarrollar ha sido presentado por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, que ha estado acompañado por Itziar Irazabal, jefa de la Sección de Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación, y Charo Sábada, catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y una de las ponentes de la jornada.

Carlos Gimeno ha expresado que el departamento de Educación trabaja para consolidar un modelo educativo que apuesta por una prevención integral desde las etapas más tempranas del sistema educativo, uniendo formalmente las líneas de trabajo de dos programas clave del departamento Skolae (coeducación) y Laguntza (convivencia) para dotar al alumnado de herramientas de protección desde la infancia.

En este sentido, las jornadas Skolagun alcanzan su cuarta edición. La trayectoria de estos cuatro años refleja el compromiso del departamento con los temas que más preocupan a la comunidad educativa como el impacto del consumo de porno desde la escuela y las familias, el buen trato a través de la educación sexual integral, la construcción de masculinidades igualitarias y este año el reto de la presión estética y cómo los cánones sociales se traducen, en ocasiones, en violencia hacia uno mismo y hacia los demás.

La jornada de este sábado abordará cómo el modelo corporal imperante afecta a la salud mental y a la convivencia escolar. El objetivo es identificar las violencias que el alumnado ejerce sobre su propio cuerpo para encajar en modelos deseados y cómo, desde los centros educativos, se puede fomentar una aceptación saludable y diversa. "Trabajar la presión estética en el ámbito educativo no es solo una cuestión de autoestima", ha indicado el consejero, "sino una necesidad urgente de salud pública y bienestar digital". "En un mundo hiperconectado, el alumnado se enfrenta a estímulos que sus predecesores no conocían, lo que altera su percepción de la realidad y de sí mismos", ha dicho.

La jornada está dirigida a docentes, profesionales de otros ámbitos como salud, servicios sociales, deporte, así como a la ciudadanía en general.

Especialmente se abordarán cuatro contenidos: la presión estética en las redes sociales, aspecto que analizará en su ponencia la catedrática de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra Charo Sádaba; los trastornos de alimentación como efecto de conflictos de comparación y autopercepción analizados por Kike Esnaola, psicólogo sanitario, orientador educativo y divulgador; la gordofobia como alteridad no deseada y sancionada, aspecto que tratará Magdalena Piñeyro, licenciada en Filosofía y Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de La Laguna y, finalmente, el fenómeno de los 'Gymbro' como nuevas identidades corporales y sociales a cargo de Juan Rodríguez, psicólogo y sexólogo con especialización en el trabajo con hombres y masculinidades.