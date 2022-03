Fernando Simón dice que "la resistencia a antibióticos es la mayor amenaza sanitaria en los próximos años"

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha afirmado que "la resistencia a los antibióticos es la mayor amenaza sanitaria a la que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años".

Simón ha participado en Pamplona en el XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI) y el Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra (ISTUN), que se celebra en el Museo Universidad de Navarra.

Durante su conferencia, titulada 'El mundo, las personas y las emergencias sanitarias', Fernando Simón se ha referido a las alertas globales del siglo XXI, como el SARScov 1, la gripe A, el brote de salmonelosis que afectó a España en el año 2005, el MERS en 2012 o el virus del Zika en 2016, hasta hablar de la actual pandemia de Covid-19. Por encima de todo esto ha destacado que la resistencia a los antibióticos es "la mayor amenaza sanitaria a la que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años". Simón ha abogado por establecer medidas de control y colaboración entre médicos, pacientes, empresas farmacéuticas y administraciones públicas que garanticen un uso óptimo de estos medicamentos.

Durante la sesión, ha analizado los factores que influyen en la evolución de las enfermedades infecciosas, cuya alta tasa de transmisión se debe principalmente a la globalización y la movilidad masiva de personas. "Las pandemias han existido siempre, lo que ha cambiado es la forma en la que estas se propagan y afectan a la sociedad, porque la población también ha cambiado. Hay en el mundo 7.900 millones de personas y una movilidad enorme de individuos y mercancías, y por tanto de enfermedades, pero también tenemos herramientas que nos permiten controlar esto", ha explicado.

Ha mencionado después algunos de los sistemas de prevención más eficaces, como vigilancia y medidas de protección, los avances sanitarios y tecnológicos, el acceso de la población al sistema sanitario, la prevención y los tratamientos y las herramientas de saneamiento. "Todo esto ha surgido del desarrollo global que ha ayudado a ser capaces de evitar enfermedades y detectar problemas sanitarios. Se han logrado avances muy importantes, que hace años eran impensables, que nos aseguran que el impacto de las enfermedades sea menor de lo que hubiera sido en otras épocas", ha añadido.

Atendiendo a las preguntas de los asistentes, Simón ha destacado que la situación epidemiológica del Covid-19 ha cambiado. Ha resaltado el alto porcentaje de vacunación de la población española, no ha descartado que se produzcan nuevas olas y ha abogado por seguir protegiendo a las personas más vulnerables. "La epidemiología de la enfermedad ha cambiado y la letalidad es ocho veces menor que en enero del año pasado. Todo esto ha pasado en un momento en el que no aplicamos apenas medidas de control y con una variante que es más transmisible y con una incidencia ocho veces mayor que la de hace un año. Tenemos que aceptar que el virus va a estar ahí, que va a seguir circulando, pero lo que no tenemos que permitir es que los casos graves vuelvan a incrementarse. Debemos garantizar que la población vulnerable esté protegida", ha indicado.

Simón ha añadido que es "difícil" hacer predicciones sobre el comportamiento de este virus y ha dicho que no sabe si "será necesario poner dosis de refuerzo, habrá que esperar a la evidencia y lo más probable es que no tengamos tantos casos graves". "Sí podemos tener ondas de incidencia más o menos importantes, porque a nivel global todavía queda mucho por hacer", ha asegurado.

Ha afirmado también que se están creando mecanismos para que la incidencia sea menor y poder responder mejor. "La mejor manera de estar preparados para nuevas olas es proteger a los vulnerables. Puede haber transmisión, incremento de casos, pero con menor incidencia que en países con menores tasas de vacunación", ha señalado.