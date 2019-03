El festival Punto de Vista celebra la próxima semana su decimotercera edición con más de 200 profesionales del cine

Publicado 07/03/2019 13:41:15 CET

PAMPLONA, 7 Mar.

El festival internacional de cine documental Punto de Vista celebrará del 11 al 16 de marzo en Pamplona su decimotercera edición, que incluirá una retrospectiva sobre Marcia Hafif, el encuentro de cineastas y programadores vasco-navarros de Paisaia o las proyecciones de los cineastas Robert Beavers, John Price y Luke Fowler.

El cierre de acreditaciones arroja una cifra récord en participación de profesionales del mundo del cine. Así, visitarán el festival más de 200 profesionales, entre cineastas, profesores y programadores. Se encuentran entre ellos programadores de la Berlinale, el Festival de Cine de Locarno o la National Gallery of Art de Washington. También hay récord en el número de estudiantes acreditados: 140 estudiantes de escuelas de cine como la ESCAC (Barcelona), la EQZE (San Sebastián), la ECAM (Madrid), Master LAV (Madrid) o la Universidad Autónoma de Barcelona.

El festival, promovido por el departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, se estructurará en siete grandes apartados. Entre ellos se encuentran la Sección Oficial, que incluirá las películas seleccionadas de entre las más de 1.160 que se inscribieron desde países de todo el mundo; las Retrospectivas, que analizarán figuras de la vanguardia como Marcia Hafif y Jonathan Schwartz; y DOKBIZIA, encuentro que reunirá a artistas de diferentes disciplinas para intercambiar su forma de relacionarse con lo real.

El festival también incluye los Punto de Vista Labs, como espacio para el intercambio de saberes y la creación colectiva; los Focos Contemporáneos, sesiones monográficas a través de las cuales Punto de Vista centra su mirada en algunos de los cineastas más relevantes del panorama internacional; las Sesiones Especiales, con programas como el de X Films, el encuentro de cineastas vasco-navarros Paisaia o un ciclo de filmes en Planetario y, por último, el Programa Educativo, que crece para continuar abriendo el festival a nuevos públicos.

Las entradas para las proyecciones y eventos que tendrán lugar en el marco del festival ya se pueden adquirir 'online' o en la taquilla de Baluarte, sede principal de Punto de Vista.

La retrospectiva de Marcia Hafif (1929-2018), nacida en Pomona, California, abordará la obra de una artista plástica reconocida internacionalmente como una de las principales exponentes de la pintura monocromática de su época.

El martes 12 estará dedicado especialmente a la obra producida por artistas locales. Además de celebrarse una reunión a puerta cerrada con cineastas y programadores vasco-navarros, el público asistente podrá ver los trabajos recientes recogidos en la sesión 'Paisaia'.

En esta edición, la línea temática que une las distintas películas de la muestra es la reflexión en torno al discurrir del tiempo y sus efectos, desde perspectivas y abordajes formales muy diferentes: volviendo sobre hechos del pasado; analizando los cambios que acarrean las transformaciones del paisaje; arrojando luz metafórica sobre la deriva actual; o abordando las diferencias generacionales en la manera de entender las relaciones afectivas en distintas épocas.

En las sesiones especiales, John Price mostrará sus últimas películas, la mayoría nunca vistas hasta ahora. Este cineasta independiente canadiense comenzó a producir documentales experimentales, películas de danza y 'diary films' en 1986. Ha recibido el apoyo de la National Film Board, el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de las Artes de Ontario y The Liaison of Independent Filmmakers de Toronto. Proyectará sus obras 'Detroit 2010-2016', 'Dispersal area', 'Rob', 'Seven' y 'Naissance des étoiles #2'.

Por su parte, el programa dedicado a Robert Beavers recoge la obra reciente del cineasta experimental estadounidense. Abandonó la Deerfield Academy en 1965 antes de graduarse para mudarse a Nueva York a hacer cine. Vivió en Nueva York hasta 1967, cuando abandonó Estados Unidos para irse a Europa. Mostrará en el festival 'Pitcher of colored light', 'Among de Eucaplyptuses', 'Listening to the space in my room', 'The Suppliant', y 'Der Klang, die welt'.

Dentro de Punto de Vista Labs, sección dedicada a la compartición de saberes y a la creación colectiva, Luke Fowler artista, cineasta y músico que vive en Glasgow impartirá una 'masterclass' en la que se abordará las dos áreas que han centrado su trabajo como cineasta: el sonido y los archivos. Por otro lado, proyectará 'Enceindre' en la sesión de clausura. 'Enceindre' es un estudio de cine y sonido de dos ciudades fortificadas del siglo XVI: Berwick, en el noreste de Inglaterra, y Pamplona.