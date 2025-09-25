Finalizan las obras del nuevo corredor sostenible de la avenida de Pío XII

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo corredor sostenible de la avenida de Pío XII de Pamplona es ya una realidad. Una 'calle viva', como se describe en la campaña realizada con motivo de su inauguración. A lo largo de la avenida, se han creado 2.500 m2 de zonas verdes, se han modificado pasos peatonales para favorecer la caminabilidad, se han reforzado los 2,5 kilómetros de carril bici para desplazamientos más sostenibles y se han reducido los carriles de circulación y las dimensiones de la calzada para calmar el tráfico.

La avenida de Pío XII se ha convertido en corredor sostenible en dos fases, ejecutadas en el año 2018 la primera y desde octubre de 2024 hasta julio de 2025 la segunda. La inversión total de esta transformación ha alcanzado casi los 4.375.000 euros.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, y miembros de la Corporación municipal han recorrido este jueves parte de la avenida de Pío XII, desde su confluencia con la Vuelta del Castillo hasta su intersección con la calle Iturrama, para conocer de primera mano los cambios que se han llevado a cabo en la vía. La responsable municipal de Movilidad, Alexia Canto Álvarez, ha guiado la visita a un corredor sostenible que se incluye dentro del proyecto Marca Pamplona, una marca-ciudad que busca involucrar a la ciudadanía y a los agentes sociales en la proyección de una ciudad plural, contemporánea y de vanguardia, a través de una serie de proyectos.

El Ayuntamiento de Pamplona propuso en 2017 la reforma de la avenida de Pío XII con el objetivo de crear un corredor sostenible, que repartiera el espacio de manera más equitativa entre todos los modos de transporte, reduciendo el destinado al tráfico motorizado en vehículo privado y ampliando el destinado a los modos sostenibles (peatón, bicicleta y transporte colectivo). Previamente a la redacción del proyecto, se llevó a cabo un proceso participativo con agentes implicados para consensuar los criterios y actuaciones más importantes.

Las líneas generales del proyecto establecían, entre otros aspectos, la eliminación de la banda de aparcamiento y otros usos para convertirla en un carril bici unidireccional en cada sentido. Además, el carril derecho de la calzada se transformaba en un espacio multifuncional para contenedores, reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida, carga y descarga o plataformas de espera para el transporte público. El tráfico rodado quedaba entonces reducido a dos carriles por sentido.

Además, se actuaba eliminando giros a la izquierda desde Pío XII a las calles Iturrama y La Rioja, así como los cambios de sentido en esas intersecciones; se reubicaban pasos peatonales para favorecer la caminabilidad; y se ampliaban paradas de villavesas. Se preveía también la construcción de zonas ajardinadas en aceras exteriores de la intersección con la avenida de Sancho el Fuerte, una actuación junto a otras similares, que no pudieron llevar a cabo entonces, pero que se han acometido en la segunda fase de los trabajos.

Las obras de la primera fase para llevar a cabo esas modificaciones se ejecutaron a lo largo de 2018 con un presupuesto de 1.950.000 euros.

Durante 2024, se retomaron las actuaciones para completar el corredor sostenible y revertir cambios realizados en la legislatura anterior, con el regreso de las plazas de aparcamiento en algunos puntos de la avenida. En octubre del pasado año, comenzaron los trabajos, que finalizaron en el mes de julio de 2025. La inversión de esta segunda fase ha ascendido a 2.424.921,40 euros, de los que 450.000 los ha aportado el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra.

En los seis años transcurridos desde el inicio del proyecto, el Ayuntamiento de Pamplona ha definido diversas estrategias y ha llevado a cabo intervenciones urbanísticas encaminadas a la renaturalización del espacio urbano, en consonancia con los retos de adaptación al cambio climático expresados en los ODS de la Agenda 2030. En ese periodo, la aprobación del Plan de Infraestructura Verde y Azul y Drenaje Urbano Sostenible de Pamplona ha insistido en esa necesidad de creación de nuevas zonas y jardines, la generación de corredores sostenibles y la renaturalización de espacios.

En este último año, los trabajos ejecutados en la avenida de Pío XII para ampliar y completar su reconversión en corredor sostenible han incrementado las zonas verdes a lo largo de la vía, generando espacios de encuentro y bienestar y segregando el tráfico rodado. Se han construido jardines de lluvia en diferentes tramos del espacio multifuncional y se han reemplazado zonas pavimentadas sin uso por espacios ajardinados, con vegetación y un sistema de riego automático en esos espacios renaturalizados. Se ha plantado un total 24 ejemplares de tres especies de árboles, 19 variedades de arbustos con 3.625 unidades plantadas y 17 plantas vivaces de las que se han plantado 3.487 ejemplares.

Se ha aprovechado para ampliar a 2 metros la anchura de rodadura de los carriles bici bidireccionales, se ha disminuido la anchura de las dos semicalzadas para el tráfico motorizado y se han eliminado la mayoría de las plazas de aparcamiento en línea existentes, dejando solo alguna plaza concreta de carga y descarga y para personas con movilidad reducida. Esos cambios de dimensiones en la calzada han obligado a reordenar las inserciones, mejorar los pasos peatonales y construir aceras continuas en los accesos a las bolsas de aparcamiento adyacentes. Las obras han incluido la reposición del pavimento asfáltico de los carriles bici y de la calzada de toda la avenida y la mejora de la señalización horizontal en los carriles bici y de los pasos ciclistas.