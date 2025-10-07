El fiscal superior de Navarra lleva al Parlamento la memoria del año 2024, que recoge un aumento de violencia de género

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (d), recibe en su despacho oficial a Jaime Goyena, fiscal superior de Navarra. - MIGUEL OSÉS

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este martes en su despacho oficial a Jaime Goyena, fiscal superior de la Comunidad foral, que le ha hecho entrega formal de la Memoria de la Fiscalía de Navarra correspondiente al año 2024. Goyena comparecerá en la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia del Legislativo para explicar la memoria, que recoge un "incremento extraordinario de los delitos de violencia de género y criminalidad informática, especialmente estafas".

En el transcurso del encuentro, Jaime Goyena ha trasladado al presidente del Parlamento los datos relativos a la composición y estructura de la plantilla de fiscales y de la oficina fiscal, así como los que atañen a los medios materiales y a las necesidades inmediatas.

A su vez, el Fiscal Superior ha hecho un repaso de la evolución cuantitativa y cualitativa de los procedimientos que han tenido entrada en la Fiscalía a lo largo del año 2024, con especial mención al "aumento generalizado de toda clase de procedimientos penales, tanto en adultos como en menores de edad".

En el caso de los mayores de edad, se ha registrado un "incremento extraordinario de los delitos de violencia de género y criminalidad informática, especialmente estafas", ha precisado Goyena.

En relación con los menores de edad, han aumentado "de manera preocupante los delitos contra la libertad sexual y también los de atentado y resistencia contra agentes de la autoridad", ha apuntado el Fiscal Superior.

Goyena ha concluido haciendo una referencia a las actuaciones del Fiscal en otras jurisdicciones como la civil o en el ámbito de la protección y reforma de menores.

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra la integran 24 fiscales. El fiscal superior asume la jefatura de dicha fiscalía.

La sede de la Fiscalía radica en Pamplona. Tudela cuenta con una sección territorial donde desempeñan sus funciones cuatro fiscales. Al igual que el resto de los fiscales, los de Tudela dependen directamente del fiscal superior.