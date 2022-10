La Fiscalía de Navarra registró en 2021 más procedimientos penales por el relajamiento de restricciones por la pandemia

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Navarra registró en 2021 un incremento de procedimientos penales, debido a que en 2020 la cifra fue inferior por las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19. No obstante, 2021 no se considera un año "enteramente normal", pues se siguieron aplicaron medidas restrictivas ante el Covid-19, y no se alcanzó la cifra de procedimientos penales de 2019.

El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha recibido este martes en su despacho oficial a José Antonio Sánchez Sanchez-Villarés, fiscal superior de Navarra, que le ha hecho entrega formal de la Memoria de la Fiscalía Superior de Navarra correspondiente al año 2021. Sánchez comparecerá en la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento foral para explicar la memoria.

En el transcurso del encuentro con Hualde, José Antonio Sánchez le ha trasladado los datos relativos a la composición y estructura de la plantilla de fiscales y de la oficina fiscal, así como los que atañen a los medios materiales y a las necesidades inmediatas.

A su vez, el fiscal superior ha hecho mención a la evolución cuantitativa y cualitativa de los procedimientos que han tenido entrada en la Fiscalía a lo largo del año 2021, haciendo especial énfasis en los de la jurisdicción penal. Así, ha destacado el aumento de los procedimientos en su conjunto, algo esperable teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la pandemia (confinamientos, suspensión de plazos procesales y limitaciones de horarios), que incidieron en una disminución de procedimientos.

"No se han llegado a alcanzar las cifras del 2019 porque en 2021, aunque con menos intensidad, también se registraron ciertas limitaciones por razones sanitarias, lo cual tuvo su incidencia en la comisión de delitos y, por tanto, en la incoación de procedimientos penales. 2021 no fue un año enteramente normal", ha explicado el fiscal superior.

En cifras, José Antonio Sánchez ha resaltado los 29.725 procedimientos penales nuevos que tuvieron entrada en la Fiscalía (2.494 más que en 2020), los 3.536 escritos de acusación formulados por la Fiscalía en los distintos procesos penales que requieren de ese trámite, y los 3.227 juicios en la jurisdicción penal a los que se asistió por el fiscal.

Sánchez ha concluido haciendo una somera referencia a las actuaciones del fiscal en otras jurisdicciones como la civil o en el ámbito de la protección y reforma de menores.

La Fiscalía Superior de la Comunidad foral de Navarra la integran 22 fiscales. El fiscal superior asume la jefatura. La sede de la Fiscalía radica en Pamplona. Tudela cuenta con una sección territorial donde desempeñan sus funciones cuatro fiscales. Al igual que el resto de los fiscales, los de Tudela dependen directamente del fiscal superior.