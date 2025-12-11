La FP de Navarra crece un 36% en grupos y aumenta la demanda en todos los niveles para el curso 2025-2026

Consejo Navarro de FP. - JESÚS M GARZARON

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves a los miembros del Consejo Navarro de FP que el redimensionamiento de la Formación Profesional en la Comunidad Foral va a continuar con el objetivo de seguir ampliando plazas en la oferta de este sistema educativo para dar respuesta a las demandas de formación existentes y a las necesidades del mercado laboral.

La ampliación de la oferta de Formación Profesional en Navarra, impulsada por la financiación MRR y fondos propios del Departamento de Educación, "ha permitido un crecimiento histórico del 36% en grupos y del 32% en plazas de primer curso respecto a 2019-2020", ha informado el Gobierno foral, que ha añadido que el proceso de admisión 2025-2026 ha confirmado "la consolidación de la FP como opción formativa, con aumentos de inscripción en grado medio y superior, mayor equilibrio de género y una fuerte concentración de demanda en Pamplona y comarca y en Tudela y Ribera". El crecimiento de la oferta se ha realizado en todas las zonas de Navarra.

Según el Ejecutivo, el redimensionamiento pretende seguir reduciendo la brecha existente entre España y el resto de países europeos en relación al porcentaje de alumnado que cursa estudios de FP respecto del total de población escolar.

"La vocación por parte del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra es clara, máxime cuando esta legislatura va a ser la de las infraestructuras para la FP pública", ha subrayado el consejero ante el Consejo de FP. En este sentido, Gimeno ha anunciado que en los próximos días se adjudicará la obra del nuevo centro integrado de FP de Oronoz-Mugairi. Ha expuesto que avanzan a "buen ritmo" las obras de remodelación integral en el edificio del CI ETI San Juan en Tudela y que también en los próximos días se licitará el proyecto de la ampliación de la ETI Central en Tudela.

Asimismo, ha enumerado las ampliaciones de determinados centros que establecerán la implantación de nuevos ciclos de FP, algunos ya en marcha como la ampliación del centro integrado Escuela de Educadoras de Pamplona, y otros en previsión, como la nueva Escuela Sanitaria Técnico-Profesional de Navarra, o las ampliaciones en el IES EGA de San Adrián, en el IES Pablo Sarasate de Lodosa, IES Marques de Villena de Marcilla, IES Castejón e IESo de Ribaforada.

Al Consejo Navarro de FP han asistido este jueves los consejeros de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, Miriam Martón, así como representantes de la CEN, ANEL, sindicatos y otras instituciones. Gimeno ha lamentado la ausencia del sindicato LAB, que ha anunciado su decisión de no acudir más a este órgano colegiado de debate. El director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, ha sido el encargado de trasladar a los miembros del Consejo el balance de actuaciones.

La oferta de FP en Navarra sigue en expansión, con un crecimiento del 36% en grupos y del 40% en grupos de primer curso desde 2019-2020. Según ha indicado el Ejecutivo, el proceso de admisión 2025-2026 muestra estabilidad en grado básico, un aumento del 7,5% en grado medio y del 3,75% en grado superior, donde por primera vez predominan las mujeres. La red pública concentra más del 80% de las inscripciones en niveles medio y superior. La demanda se concentra principalmente en Pamplona y comarca y en Tudela y Ribera, donde persisten déficits de plazas en varios niveles. El 96,8% del alumnado estudia en centros sostenidos con fondos públicos y la modalidad presencial continúa siendo mayoritaria.

Con los datos actualizados, se contabilizan 13.961 estudiantes en modalidad presencial; 2.009 en la oferta on line/virtual; 265 semipresencial; 161 en modular y 350 en pruebas libres. Un 58% del total son varones y un 42%, mujeres.

El Departamento de Educación ha puesto en marcha dos iniciativas para "modernizar" el Sistema de Formación Profesional: el proyecto piloto FP-Bidea, destinado a crear un modelo coordinado y en red de orientación profesional en los centros, y la implementación progresiva del marco europeo de calidad EQAVET.

Gil Sevillano ha detallado que Navarra impulsa la FP Continua con 400 acciones formativas y más de 5.600 personas participantes. El Departamento de Educación ha desarrollado 400 acciones formativas que suman 68.249 horas de formación y en las que han participado 5.614 personas, el 81,5% de ellas en situación de desempleo o irregularidad. La oferta se ha distribuido en niveles 1, 2 y 3, con una ratio media de 14 personas por curso. Los centros de la red pública de FP han acogido la mayor parte de la programación (309 acciones y casi 4.000 participantes), junto con centros concertados, privados y entidades sin ánimo de lucro.

Además, Educación ha adjudicado tres convocatorias de subvenciones por un total de 5,35 millones de euros, que han permitido programar 91 acciones formativas en distintos puntos de la Comunidad foral y en las que han participado 22 entidades.

El Departamento de Educación ha dado a conocer un cumplimiento del 156% respecto a los objetivos iniciales en la ejecución del programa Upskilling/Reskilling para la cualificación y recualificación de la población activa, habiéndose alcanzado 14.342 unidades ejecutadas respecto a las unidades comprometidas que eran 9.218, con un presupuesto de 5 millones de euros financiados con fondos MRR. Este programa estaba vinculado a sectores estratégicos y destinado a centros tradicionales de formación, empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro.

Respecto a la acreditación de competencias, se ha informado al Consejo de FP del desarrollo de procedimientos en 16 centros de la red pública de FP y 6 centros de la rede concertada, además de en 4 entidades y un ente instrumental (CNAI) que han colaborado gestionando algunos de esos procedimientos de acreditación en 22 familias profesionales con un total de 250 cualificaciones profesionales distintas, la gran mayoría de ellas en Servicios Socioculturales y a la Comunidad, seguida por Fabricación mecánica y Hostelería y Turismo, administración y Gestión o Actividades Físicas y Deportivas. Si bien en 2026 ya no se contará con fondos MRR, el departamento ha anunciado que continuará con estas acciones financiándolas con fondos propios. A 5 de diciembre se habían evaluado 2.592 expedientes con un total de 9.356 estándares de competencia profesional, de los que 8.938 han sido acreditados.