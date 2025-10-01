Francisco Javier Santiago Marcos, nuevo presidente del Consejo Social de la UPNA

Francisco Santiago Marcos, nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles designar a Francisco Santiago Marcos como presidente del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

El ingeniero de Edificación y consejero de empresas sustituirá en su cargo a Javier Vidorreta Salillas, que lo ocupaba desde 2020. La medida se realiza a propuesta del propio Consejo Social de la UPNA, que aprobó esta designación en una sesión celebrada el pasado 23 de septiembre, en la que también se renovaron sus vocales.

El Consejo Social es el órgano colegiado de participación de la sociedad, a través de sus diversos sectores, en el gobierno y la administración de la universidad.