El frontón Labrit acogerá el 12 de noviembre el primer Congreso Internacional de Pelota Vasca

Presentación del primer Congreso Internacional de Pelota Vasca que se celebrará el 12 de noviembre en el frontón Labrit de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El frontón Labrit de Pamplona acogerá el próximo 12 de noviembre la celebración del primer Congreso Internacional de Pelota Vasca, que contará con la presencia de expertos internacionales. El congreso se articulará en torno a seis mesas de debate, cada una vinculada a un ámbito concreto, con la pelota como hilo conductor. Así, se abordará la salud y la tecnología en torno a la pelota, la educación, la tradición, la presencia de las mujeres en este deporte y el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión y el conocimiento de la pelota entre la población.

Los detalles del congreso se han presentado este viernes en una rueda de prensa en la que han intervenido el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la presidenta de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Andrea Lusarreta. Las personas interesadas en acudir al congreso pueden inscribirse en la web congresopelotavasca.com. La entrada es gratuita.

Asiron ha recordado que este congreso se enmarca en el proyecto Pamplona Capital Mundial de la Pelota Vasca, una cita en la que expertos abordarán "cuestiones fundamentales para el futuro de la pelota vasca". Entre ellas, "cómo acercar la pelota a las nuevas generaciones, qué papel puede jugar la tecnología y la innovación, cómo seguir impulsando la presencia de las mujeres o cómo reforzar su conexión con la sociedad". Ha destacado que la pelota vasca es "muchísimo más que un deporte" y ha resaltado que la ciudad "manifiesta su compromiso con la pelota vasca".

El congreso, que dará comienzo a las nueve de la mañana y se prolongará hasta las cinco de la tarde, reunirá en el frontón Labrit a decenas de personas vinculadas de una u otra manera con la pelota. La primera cita será la mesa redonda sobre 'Salud, técnica y tecnología en la pelota'. Moderada por Raquel Micó Sanchez, contará con la participación del preparador físico y entrenador deportivo Egoitz Carrión; el catedrático de la Universidad Pública de Navarra e investigador principal del grupo E-FIT de Navarrabiomed, Mikel Izquierdo; y el ex pelotari y director deportivo de la FEPV, Oscar Insausti. En ella se abordarán temas como el enfoque médico-deportivo del rendimiento, la preparación física y psicológica de los deportistas y la innovación en los materiales, herramientas y equipamiento.

Tras estas primeras intervenciones, se abordará la integración de la pelota vasca en el sistema educativo, los valores educativos de la pelota o la práctica de la pelota en edades tempranas, en la mesa 'Educación, el futuro de la pelota', que estará moderada por Santiago Lesmes. En ella intervendrán la doctora en Estudios Vascos y miembro de la Commission Xare y del comité ejecutivo de la Federación Francesa de Pelota Vasca, Evelin Murgui; el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco, Oidui Usabiaga; y el profesor de Ciencias de la educación y de la formación en Université Bordeaux Montaigne, Yannick Hernández.

La mañana concluirá con la mesa redonda 'Juegos directos, tradiciones y patrimonio inmaterial', en la que se analizará el valor patrimonial de la pelota y la importancia de los juegos directos y la influencia de la pelota en los espacios públicos y el urbanismo. Esta mesa contará con la presencia del arquitecto, urbanista y profesional vinculado a proyectos de innovación urbana y patrimonio cultural de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Anáhuac de Puebla (México), Ángel Morua, y un representante de la Federación Internacional de los Juegos de Pelota. La mesa estará moderada por Gaizka Aranguren.

Tras la comida y un partido de pelota, las mesas redondas continuarán en horario de tarde con 'Las mujeres en la pelota'. En este encuentro se tratará la situación de la mujer en la pelota vasca y la evolución de su papel en este deporte y en el deporte base. La mesa, moderada por Olatz González, contará con las voces de la presidenta de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Andrea Lusarreta Monreal; la vicepresidenta de la Federación Española y responsable del programa Mujer y Pelota, Chus López; y la doctora por la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea con la tesis 'Emakume pilotariak izaera, bizipen eta sentipenak', Uxue Fernández.

Tras este encuentro se abordará el papel de los medios de comunicación como parte importante en la difusión de este deporte. La mesa 'Medios de comunicación y los juegos de pelota' se centrará en la percepción social de la pelota y su presencia en los medios. Contará con las opiniones de los periodistas especializados en pelota Javier Laquidain, Elena Azpeitia y Luis Guinea, y el expelotari y comentarista deportivo Mikel Idoate, bajo la moderación de Javier Saralegi.

La sexta y última mesa, que lleva por título 'Historias que rompen moldes', dará voz a José María Echeverría, expelotari, entrenador e investigador navarro.

El cierre del congreso incluirá el estreno de una performance sinfónica en torno al aurresku. Creación de Suakai, la obra recrea el aurresku según la interpretación neomusical del grupo "con una mirada al futuro honrando al pasado". Participarán en la interpretación una decena de músicos incluyendo instrumentos clásicos, tradicionales y dantza.

CERTAMEN GASTRONÓMICO DE PINCHOS PELOTAZALES

Coincidiendo con el Congreso Internacional de Pelota Vasca, entre el 6 y el 15 de noviembre, se celebrará en Pamplona un certamen gastronómico en el que los establecimientos hosteleros ofrecerán pinchos con forma de pelota para disfrutar con las manos. El certamen, que lleva por nombre 'Pilota zure esku / Pelota en mano', contará con diversas categorías, como el pincho clásico y pinchos creativos.

Además, en los días previos al congreso visitará Pamplona un grupo de agentes de viajes y otro de periodistas que vendrán a conocer la apuesta de la ciudad en torno a su Capital Mundial de la Pelota Vasca. Llegarán de Madrid, Barcelona y Francia. A todos ellos, se les ofrecerá un programa que incluye visitas sobre la historia de la pelota vasca en la capital o partidos de pelota profesional y una ruta gastronómica.

LA TRAYECTORIA DE PAMPLONA CON LA PELOTA "NO NECESITA AVALES"

Preguntado por las criticas de la Federación Internacional de Pelota Vasca, que rechaza la denominación de Pamplona como capital mundial de la pelota, Joseba Asiron ha destacado que "Pamplona, por sí misma y por su propia historia en el mundo de la pelota, tiene una trayectoria que nadie puede cuestionar ni necesitamos avales de nadie".

No obstante, ha remarcado que "queremos que las relaciones sean buenas con todo el mundo, también con la Federación Internacional de Pelota", a la que ha invitado a participar en el congreso. "Siempre tienen un lugar para colaborar y trabajar con nosotros", ha remarcado.