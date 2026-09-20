Fundación Hospitalarias Navarra traslada su dolor por el fallecimiento de una persona en su centro de Pamplona

Cartel de Fundación Hospitalarias Navarra en el centro Padre Menni de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hospitalarias Navarra ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de una de las personas usuarias de su centro Padre Menni, en Pamplona, como consecuencia del incendio registrado durante la noche de este sábado.

En una nota de prensa, ha trasladado "su abrazo, cariño y más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestra oración por la persona fallecida".

Según ha explicado, como consecuencia del incendio, cuyo aviso se produjo a las 20.55 horas, "ha sido necesario desalojar la zona afectada, trasladar a diferentes personas usuarias para recibir atención hospitalaria y reorganizar temporalmente la atención y alojamiento de otras personas dentro del propio centro".

A este respecto, desde la Fundación han deseado la "pronta y completa recuperación" de las personas trasladadas, subrayando que "permanecemos pendientes de su evolución y de las necesidades que puedan tener tanto ellas como sus familias".

Fundación Hospitalarias Navarra ha destacado que está "trabajando sin descanso y con todos los recursos disponibles para atender a las personas afectadas, acompañar a sus familias, apoyar a nuestros profesionales y recuperar, con todas las garantías de seguridad, la normalidad en nuestro centro de Pamplona lo antes posible".

En este sentido, ha subrayado que "desde el primer momento" ha contactado con los familiares de las personas trasladadas "para informarles, acompañarles y prestarles todo el apoyo posible". "El equipo directivo de la Fundación se ha desplazado igualmente al centro y ha atendido personalmente a las familias que se han acercado hasta nuestras instalaciones de la Rochapea en busca de información sobre sus seres queridos", ha explicado.

Fundación Hospitalarias Navarra ha puesto en valor "la extraordinaria entrega de sus profesionales. Médicos, profesionales de enfermería, auxiliares, y trabajadores de diferentes áreas se han movilizado y desplazado hasta el centro para reforzar la atención, acompañar a las personas usuarias y colaborar en su reubicación".

"Su capacidad de respuesta, humanidad y compromiso han sido fundamentales en una noche especialmente compleja. Nuestro más profundo agradecimiento a todos y cada uno de ellos por estar, una vez más, al lado de las personas cuando más lo necesitan", ha agradecido.

Igualmente, ha expresado su reconocimiento a los bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, los equipos sanitarios y de emergencias movilizados, las ambulancias de soporte vital avanzado y básico, el equipo médico, Bidean, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona, "por su rápida intervención, coordinación y profesionalidad desde los primeros minutos del suceso".

También la "inmediata respuesta, colaboración y apoyo" del Gobierno de Navarra, y especialmente a la presidenta María Chivite, y a la consejera Carmen Maeztu, "que se han desplazado esta misma noche hasta nuestro centro para conocer personalmente la situación y mostrar su apoyo a las personas afectadas, sus familias y los profesionales".