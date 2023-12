Fúnez (PP) critica la "moción de la infamia" y dice que "Pamplona se ha convertido en el mayor exponente del sanchismo"

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez. - Alberto Ortega - Europa Press

PAMPLONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha criticado la "moción de la indignidad" y de la "infamia" que dará la Alcaldía de Pamplona este jueves a Joseba Asiron (EH Bildu) en sustitución de Cristina Ibarrola (UPN). "Pamplona se ha convertido en el mayor exponente del sanchismo", ha afirmado.

En declaraciones a los medios en Pamplona, antes de celebrarse la moción de censura, Fúnez ha afirmado que es un "día muy triste para Pamplona y también para España" y ha trasladado el apoyo del PP a los 'populares' navarros y a "todos los constitucionalistas de Pamplona".

"Hoy creo que todos los españoles han fijado su mirada en Pamplona, están aquí mirando al Ayuntamiento con una mirada de preocupación y con una mirada de tristeza sabiendo que, si nadie lo remedia, dentro de unos minutos se va a materializar esa moción de la indignidad, esa moción de la infamia, esa moción que permite que Bildu llegue a la Alcaldía de Pamplona y que Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa", ha lamentado.

La dirigente del PP ha asegurado que la moción de censura "no sólo es contra UPN" sino "contra todos los constitucionalistas que mayoritariamente no quisieron que gobernase en Pamplona Bildu". "Pedro Sánchez ha querido que hoy estemos aquí. Si Pedro Sánchez está en la Moncloa es porque pagó el precio de permitir que Bildu llegase a la Alcaldía de Pamplona", ha criticado. "A puesto como precio para seguir en el Palacio de la Moncloa, aún perdiendo las elecciones, la dignidad de los navarros y permite que, a día de hoy, asuma la Alcaldía un partido que perdió las elecciones y, lo que es más grave, un partido que no ha condenado el terrorismo", ha censurado.

"No hay que explicarle a los navarros ni a los pamploneses lo que ha supuesto el terrorismo en esta comunidad autónoma y en esta ciudad: 23 atentados terroristas, 27 víctimas mortales y, desgraciadamente, hoy alguien que no ha condenado esos atentados terroristas, un partido que no ha condenado nunca el terrorismo, va a asumir la Alcaldía de Pamplona", ha rechazado.

A este respecto, ha destacado que "aunque algunos quieran terminar con la memoria" de las víctimas del terrorismo, el PP va a "mantener viva" su memoria, "vamos a seguir pidiendo justicia, porque todavía hay 300 atentados sin haber sido resueltos, y vamos a seguir reivindicando la dignidad para todas ellas, que hoy se ve dañada por lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Pamplona".

"Hoy se empieza a construir un muro entre españoles porque lo que hoy ocurre va a suponer un antes y un después en la política española, porque nunca pensamos que el PSOE iba a abdicar de ser un partido constitucionalista. Hoy el PSOE deja de ser uno de los grandes partidos constitucionalistas en España", ha sentenciado.

Frente a ello, ha resaltado que el PP va a estar "reivindicando con más fuerza que nunca los principios y valores que se recogen en la Constitución". "Ante los intereses personales del PSOE, los intereses personales de Pedro Sánchez, la respuesta del PP va a ser más Constitución que nunca, aquí en Pamplona, en Navarra y en todos los rincones de España", ha recalcado.

Y ha destacado que "nuestro trabajo aquí no termina hoy, sino que empieza y se fortalece aún más" y ha señalado que los concejales del PP en Pamplona, Carlos García Adanero y Carmen Alba, "van a defender ahora con más fuerza que nunca esos principios constitucionalistas". "Desgraciadamente, Navarra, Pamplona, se ha convertido en el mayor exponente del sanchismo, que es el que todo vale para seguir en el poder", ha lamentado.

"NOS HAN REGALADO A LOS PAMPLONESES POR PODER"

Por su parte, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha afirmado que "hoy se consuma la mayor traición del Partido Socialista al conjunto de los ciudadanos navarros". "Arrancarle el bastón de mando al partido que ganó las elecciones para que el Partido Socialista" se lo entregue "al brazo político de la banda terrorista y cuyos crímenes todavía siguen sin condenar", ha censurado.

"Nos han regalado a los navarros y a los pamploneses básicamente por poder; el poder que quiere el señor Sánchez para ocupar el puesto de la Moncloa y el poder de la señora Chivite en el Palacio de Navarra", ha manifestado García, que ha advertido que hoy "pasan una línea muy roja y es dar el poder al brazo político de la banda terrorista ETA que, a día de hoy, sigue sin condenar el terrorismo de ETA".

Javier García ha destacado que el PP "va a estar aquí para poner pie en pared a todas las acciones que vayan a poner en práctica los nacionalistas y abertzales en Pamplona". "Es ahí donde va a estar el Partido Popular defendiendo a todos y cada uno de los ciudadanos navarros, nos hayan votado o no nos hayan votado", ha concluido.