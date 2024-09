Gabriel Pérez-Barreiro, nuevo director artístico del Museo Universidad de Navarra

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Pérez-Barreiro Barro (A Coruña, 1970) ha sido nombrado director artístico del Museo Universidad de Navarra (MUN), centro con el que colabora desde hace seis años como profesor asociado del Máster de Estudios de Comisariado. "Desde el primer día de clase, supe que quería ser parte de este proyecto. El MUN tiene una característica única, la de ser un museo universitario en España, y hay que aprovechar su enorme potencial para conectar las esferas académicas y las artísticas en un laboratorio de investigación y creación", explica Pérez-Barreiro.

De este modo, se renueva y completa el equipo directivo del MUN, que cuenta con Teresa Lasheras como directora artística de artes escénicas y música, Jaime García del Barrio como director general, José Manuel Trillo como subdirector gerente y Elisa Montserrat como directora de comunicación y marketing. Sus antecesores en el cargo son Valentín Vallhonrat y Rafael Levenfeld, que durante los últimos casi cuarenta años han conservado y ampliado la Colección MUN, cuyo origen se remonta al legado fotográfico de Ortiz Echagüe y que hoy cuenta con más de 25.000 obras, con autores nacionales e internacionales desde el inicio de la fotografía hasta nuestros días, en todas las disciplinas artísticas. Vallhonrat seguirá vinculado al MUN como adjunto al director general.

Gabriel Pérez-Barreiro, graduado y doctor en Historia del Arte por las universidades de Aberdeen y Essex respectivamente -ambas en Reino Unido-, es experto en arte latinoamericano.

Reúne más de 30 años de experiencia profesional en el sector del arte como comisario, gestor cultural, profesor, investigador, escritor y conferenciante, en museos e instituciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde ha compaginado el ejercicio de su profesión con cargos de gobierno.

Destacan sus aportaciones como director y curador-jefe en Colección Patricia Phelps de Cisneros; director de artes visuales en Americas Society de Nueva York; curador-fundador de la Essex Collection of Art From Latin American Art de la Universidad de Essex; curador de arte latinoamericano en Blanton Museum of Art, el museo de la Universidad de Texas, en Austin; y como coordinador de exposiciones, publicaciones y programas públicos en Casa de América, en Madrid. Ha sido curador-jefe de la 33ª Bienal de Sao Paulo, la 6ª de Mercosul y del pabellón de Brasil en la 58ª Bienal de Venecia.

Pérez-Barreiro compaginará su nuevo cargo con otros honoríficos y de asesoría en el MoMA (Nueva York, Estados Unidos), la Essex Collection of Latin American Art (Colchester, Reino Unido) y la Fundación Colección Patricia Phelps de Cisneros (Nueva York, Caracas, Madrid).

Hasta el momento, ha comisariado más de 40 exposiciones, con especial foco en la abstracción geométrica y el arte contemporáneo latinoamericano, y en la exhibición de colecciones permanentes. Acompaña siempre las muestras con innovadoras estrategias de mediación con los públicos. "Pienso en el comisariado como algo afín a la traducción -comenta el nuevo director del MUN-; el arte tiene sus códigos y referencias, que no necesariamente resultan familiares a todas las personas. Nuestra labor es tratar de crear las condiciones para que pueda fluir la comunicación entre la obra y quien la mira".

En España, destaca su labor curatorial en dos exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 'La invención concreta', comisariada junto con Manuel Borja-Villel en 2013 y reconocida como mejor exposición por el Instituto de Arte Contemporáneo de Madrid; y 'Mário Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma', con Michelle Sommer, que fue premiada por la Asociación de Críticos de Arte de Brasil en 2017.

En el ámbito internacional, las muestras más aclamadas fueron 'Radical Geometry', con Adrian Locke, en la Royal Academy of Arts de Londres en 2014; y 'The Geometry of Hope: Latin American Abstract Art from the Patricia Phelps de Cisneros Collection', una producción para el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas que itineró en la Grey Art Gallery de la Universidad de Nueva York en 2007 y resultó premiada como mejor exposición temática del año por la prestigiosa Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) de Estados Unidos.

Fruto de su trabajo investigador, es conferenciante habitual y editor de más de 60 publicaciones. Junto a las temáticas en las que centra su trabajo curatorial, también estudia, divulga y publica sobre mediación, educación, estrategias de coleccionismo y políticas culturales en torno al arte latinoamericano en un contexto global.

El nuevo director artístico considera que "todo trabajo institucional es una labor colectiva; dirigir es poder potenciar ese talento humano y buscar una misión común al servicio de la comunidad a la que sirve el Museo".

El MUN celebrará en 2025 su décimo aniversario "y lo hace con una larga lista de éxitos - apunta el nuevo director artístico-; mi idea es construir sobre estos cimientos, pero con énfasis en el diálogo museo-universidad, los públicos y el contexto iberoamericano. Pienso aprovechar mis primeros cien días para detectar talento, oportunidades y nuevos retos".