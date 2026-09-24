El gasto de la Administración foral alcanza en agosto los 4.059 millones de euros, un 8,1% más que el mismo mes de 2025

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto de la Administración Foral de Navarra alcanzó en agosto de 2026 los 4.059 millones de euros, un 8,1% superior al de agosto del año pasado.

Según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra, hasta agosto de 2026 se ha ejecutado el 57,7% del gasto presupuestado para todo el año.

Por capítulos, el Gobierno foral ha destinado el mayor importe del gasto al 'Capítulo 4 Transferencias corrientes', seguido del 'Capítulo 1 Gastos de personal', con un 37,3% y un 31,4% del total del gasto, respectivamente.

Por departamentos, el Departamento de Salud, con un gasto realizado de 1.000 millones de euros, y el Departamento de Economía y Hacienda con 714 millones de euros, son los dos departamentos con mayor gasto, con un 24,6% y un 17,6% del total.