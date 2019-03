Los gastos del hogar y el acceso a la vivienda, temas que más preocupan a los navarros

Actualizado 15/03/2019 14:08:31 CET

Un 94% de los navarros consideran que las regulaciones miran más en beneficio de las empresas que de los consumidores

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gastos relacionados con el hogar, como el pago de la hipoteca o la luz y el gas, con un 92%, y el acceso a la vivienda, con un 87%, son los temas que más preocupan a los navarros, según una encuesta realizada por Cíes para la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Los datos de esta encuesta, basada en 400 entrevistas realizadas entre el 21 y el 27 de febrero, se han dado a conocer este viernes en rueda de prensa por el presidente de Irache, Manuel Arizcun, y el responsable de comunicación de la asociación, Alberto Lázcoz.

A los gastos del hogar y la vivienda le siguen la conservación del medio ambiente -68%-, la calidad del sistema sanitario -63%-, la seguridad alimentaria -57%- y el transporte público -37%-. Por otro lado, el 87% de los encuestados se muestra preocupado por la pobreza en otros países. Respecto al pasado año, crece la preocupación económica y por el acceso a la vivienda siete puntos y sobre la calidad del sistema sanitario, ocho puntos.

Ante estos datos, Manuel Arizcun ha abogado por "potenciar los alquileres económicos, especialmente para la gente joven y los grupos más desfavorecidos" y que "se permita de una forma sencilla el paso del alquiler a la opción a compra de una vivienda", frente a los "precios elevados" sobre todo en Pamplona y Comarca.

Por otro lado, en cuanto a los gastos domésticos como la luz y el gas, cuyos precios "están disparados", ha incidido en la necesidad "asegurar tarifas asequibles para la ciudadanía y garantizar en los casos de mayor dificultad la continuidad de esos servicios necesarios para una vida digna". En este sentido ha criticado las "dificultades" que algunas personas están encontrando para obtener el bono social de la luz y, en consecuencia, el bono térmico.

La banca -38%-, la telefonía -37%-, la vivienda -26%- y la sanidad -26%- son los sectores que generan mayor decepción y quejas de los ciudadanos.

Tras ellos, se sitúan la luz y el gas -21%-, los seguros -20%-, el uso de internet -9%-, la Administración -9%, el comercio por internet -6%-, el comercio en establecimiento -6%-, el transporte público -4%, la compra y reparación de vehículos -3%-, los servicios a domicilio -3%- y las agencias de viajes -2%-. Respecto al año pasado ha aumentado seis puntos la queja en vivienda, sanidad y seguros.

105.000 NAVARROS REALIZARON ALGUNA RECLAMACIÓN EN 2018

Según la encuesta de Irache, un 20% de los navarros realizó alguna reclamación en 2018, lo que supondría más de 105.000 personas. La telefonía e internet es con diferencia el sector que más reclamaciones tiene -49% de los que reclamaron-, seguido de los seguros -13%-, la sanidad -12%-, los bancos -12%-, la luz y el gas -11%-, el comercio -11%-, la Administración -7%-, la vivienda -5%-, los servicios a domicilio -3%-, el transporte público -1%-, compra y reparación de vehículos -1%- y agencias de viaje -1%-.

Manuel Arizcun ha llamado la atención ante el hecho de que la telefonía e internet siga siendo el sector "más problemático". Por ello, ha apostado por "modificar la normativa y controlarla de una manera que se cumpla más". "Estaríamos hablando de la existencia de un contrato que sea sencillo para todo el mundo, que los cambios de compañía no supongan un verdadero problema para muchísimos ciudadanos, que los precios vengan desglosados y se vea de forma sencilla cuánto has consumido, que los contratos no se hagan de forma telefónica sino que se vuelva al papel escrito de antes", ha detallado.

También ha destacado que ha aumentado la decepción en el sector de los seguros debido a "la transparencia en la venta de seguros" con "técnicas abusivas o que directamente perjudican al consumidor". A ello se suma "el deficiente trato al cliente a la hora de ofrecer una indemnización tras un siniestro, así como las subidas de las primas sin advertirlo con los plazos establecidos".

El principal problema para realizar una reclamación fue la falta de información o la información engañosa -36%-. El siguiente motivo fue el incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa -29%-. Tras ellas, las razones de queja fueron la calidad del producto o servicio -21%-, el precio -21%-, que lo consideraba un fraude o estafa -12%-, problemas con la garantía -9%- y el retraso en la entrega -3%-. Respecto al último año han aumentado los problemas por fraude o estafa y los relacionados con la garantía de los productos o servicios.

Lo que más demandan los consumidores a las empresas es que éstas actúen con mayor claridad y transparencia -53%-, seguido de un mejor servicio y atención -38%-, que ofrezca mejores precios -31%- y que consigan una mayor sencillez en los trámites a realizar -24%-.

Arizcun ha resaltado que la principal razón para reclamar es la "falta de información o que esta sea engañosa" debido, en gran medida, a que "el consumidor no tenía claro qué contrataba y en qué condiciones o, lo que es peor, se le habían prometido unas condiciones que no eran las reales".

EL COMERCIO TRADICIONAL, EL SECTOR MÁS VALORADO POR LOS NAVARROS

El comercio tradicional es el sector que más confianza ofrece al consumidor -7,7 sobre 10-. Tras él se sitúan las farmacias -7,2-, la hostelería y restauración -6,7-, la medicina privada -6,2-, las agencias de viaje -6,2- y la odontología -6,2-.

Siguen las grandes superficies -5,9-, los talleres de reparación -5,9- y los concesionarios de automóviles -5,7-. Por el contrario, "suspenden" los centros de belleza y clínicas adelgazantes -4,8-, los bancos y cajas -4,6- y las aseguradoras -4,6-. Las peores puntuaciones las obtienen el sector de la telefonía -4,4- y las eléctricas y el gas -4,3-. El 77% de los navarros considera positiva la llegada de nuevas marcas y establecimientos comerciales a Navarra.

El supermercado es el establecimiento donde la mayor parte de ciudadanos realiza la compra alimentación -62%-, seguido por la tienda tradicional -18%-, el hipermercado -11%- y el mercado municipal -9%-. La cercanía al domicilio es el motivo principal por el que se elige un establecimiento -28%-, seguido de la atención personal -23%-, el precio -22%-, la variedad de la oferta -13%-, la amplitud de horarios -8%-, la marca blanca del establecimiento -4%- y la vinculación de la empresa con la sociedad -1%-.

EL 94% CREE QUE LAS LEYES DEFIENDEN A LAS EMPRESAS

Un 94% de las personas consideran que las regulaciones miran más en beneficio de las empresas que de los consumidores. El 23% de los ciudadanos se ha sentido presionado en alguna ocasión para firmar un contrato, sobre todo en el los sectores de la telefonía, los seguros y la banca.

El 94% de los encuestados cree que el contenido y alcance de los contratos en telefonía, luz, vivienda, seguros y bancos deberían ser más claros.

Unos datos que, para Irache, demuestra la necesidad de que las empresas "mejoren notablemente la relación con el consumidor, especialmente en la información que se ofrece al cliente y en el trato que se le da cuando surge algún problema".

Igualmente, "traslada la sensación generalizada de que los legisladores no amparan al consumidor", ha destacado Alberto Lázcoz que ha señalado que "existe una demanda para que las leyes miren más por los ciudadanos antes que por los beneficios corporativos y ejerzan a través de las leyes un control verdadero y efectivo sobre las prácticas de las empresas".

En este sentido, ha indicado que "hay que avanzar hacia unos contratos escritos con una redacción más sencilla y comprensible y limitar otros modos de comercialización difíciles de controlar y que dan pie a prácticas abusivas", como el 'puerta a puerta' o la contratación telefónica.