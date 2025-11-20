Geoalcali dice que no mantiene "ninguna relación" con las actividades investigadas por la UCO, que "afectan a terceros"

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geoalcali, empresa responsable del desarrollo de Mina Muga, ha manifestado este jueves que "no mantiene ninguna relación con las actividades investigadas por la UCO, que afectan exclusivamente a terceros ajenos a la compañía" y que "no ha adjudicado ninguna obra de construcción a la UTE de Servinabar-Acciona por 57 millones de euros".

En un comunicado, Geoalcali ha señalado que "impulsa un proyecto minero estratégico cuya tramitación, como ocurre con cualquier iniciativa de este tipo en España, exige un proceso largo, riguroso y complejo". "En los últimos años, y especialmente en los últimos días, algunos grupos han intentado desacreditar el proyecto sin aportar datos ni argumentos técnicos, recurriendo a afirmaciones generales o populistas con fines oportunistas; asimismo, han surgido posiciones negacionistas que rechazan cualquier iniciativa sin analizar sus beneficios sociales, medioambientales y económicos, y sin ofrecer ninguna información técnica o científica que sustente sus críticas", ha expuesto, para afirmar que "rechaza frontalmente estas prácticas y reafirma que el debate público debe basarse en hechos, conocimiento y responsabilidad".

Así, ha incidido en que "no mantiene ninguna relación con las actividades investigadas por la UCO, que afectan exclusivamente a terceros ajenos a la compañía". "El informe preliminar sitúa a Mina Muga únicamente como contexto y no atribuye a la empresa ninguna participación en los hechos investigados ni conductas delictivas", ha dicho, para señalar que "Geoalcali es una perjudicada más de todo este entramado y valorará exigir las responsabilidades oportunas si fuera necesario para proteger su reputación y sus intereses".

Además, ha indicado que Mina Muga "no constituye una adjudicación pública ni un contrato licitado por la Administración, sino un proyecto de carácter privado".

La empresa ha reafirmado su compromiso con "la legalidad, la transparencia y la plena colaboración con las autoridades" y ha rechazado "cualquier intento de instrumentalizar el proyecto con fines políticos ajenos a su naturaleza industrial". Según ha dicho, "es una víctima más de las derivadas de actuaciones de terceros, cuyas consecuencias reputacionales no piensa asumir ni normalizar".

Ha manifestado que la empresa adjudicó a Acciona la parte de la obra civil, una de las tres grandes obras de la mina, en abril de 2024 por valor de 57 millones de euros. "En 2016, la empresa negoció un acuerdo no vinculante con la UTE Acciona Servinabar pero dicho acuerdo que involucra a las dos empresas no llegó a prosperar", ha aseverado.

Geoalcali ha rechazado también "las informaciones que cuestionan la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable obtenida hace más de 5 años" y ha subrayado que, tras coordinarse con las administraciones, "se aprobó la producción de sal vacuum y el sistema de backfilling seco, un método pionero de relleno de galerías avalado por expertos y aprobado por las tres administraciones competentes (Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Gobierno de Aragón) por sus principios de economía circular y sostenibilidad medioambiental". "La sostenibilidad y la protección del medioambiente han sido, son y seguirán siendo pilares fundamentales del proyecto. La opción de Remolinos sólo se valoró en fases muy preliminares, como una posible alternativa entre muchas otras que no trascendieron por ser técnicamente inviables", ha explicado.

Geoalcali ha aseverado que "se ha sometido al máximo escrutinio y evaluación en 14 años". "Mina Muga es uno de los proyectos más exhaustivamente evaluados de España. Ha superado 14 años de tramitación, 80 informes favorables emitidos por organismos técnicos, 15 periodos de información pública y más de 1.200 alegaciones respondidas, todo ello bajo la supervisión de tres administraciones de distinto signo político y respaldado por más de 15.000 folios de documentación técnica", ha afirmado, para señalar que "este nivel de exigencia acredita una tramitación ejemplar, transparente y plenamente ajustada a la legalidad".

La empresa reafirma su compromiso de "seguir trabajando para sacar adelante Mina Muga, un proyecto estratégico para España y Europa". Según ha expuesto, "Mina Muga es un proyecto concebido como motor de desarrollo sostenible y creación de hasta 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos claves para el progreso de la región y freno a la despoblación creciente en la zona". "Representa una aportación clave a la seguridad alimentaria y soberanía estratégica de España y de la Unión Europea, al tratarse de un recurso prioritario en la agricultura como la potasa", ha dicho.