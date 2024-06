Geroa Bai apuesta por "regionalizar" la PAC en "defensa del modelo propio navarro" de agricultura y ganadería

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai al Parlamento Europeo, Amaia Arrizabalaga, ha apostado, entre otras medidas, por "regionalizar" la PAC en "defensa del modelo propio navarro" de agricultura y ganadería, y por un sector primario "competitivo y sostenible" que contribuya al "mantenimiento y revitalización de un mundo rural vivo y activo".

"Geroa Bai representa una respuesta bien diferenciada ante la crisis del sector primario de la que están dando PP y PSOE, que aquí los vemos a la gresca pero en Europa van coaligados de la mano en el diseño de la PAC, conjuntamente con las grandes estructuras comunitarias, de los estados miembros, así como de los lobbies de la gran industria agrícola", ha señalado.

En un acto de campaña celebrado junto al Mercado del Casco Antiguo de Pamplona, en el que también ha intervenido el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, Arrizabalaga ha remarcado que la PAC "conlleva contradicciones y desajustes, no sólo por la arquitectura y modelo que plantea y que no se ajusta a la singularidad de modelo navarro, sino también por la carga burocrática que supone y, en el caso de España, amplía además la desigualdad entre pequeños agricultores y grandes cerealistas".

"Navarra fue la única CCAA que, en conferencia sectorial en 2022, se opuso a la propuesta de PAC 2023-2027 que asumió España y que primaba el modelo latifundista, de grandes explotaciones, frente al modelo navarro: un modelo minifundista de explotación familiar, de cercanía, integrado en una cadena alimentaria de circuitos cortos y en el que tiene su peso la coexistencia con la ganadería", ha apuntado.

Ha añadido Arrizabalaga que "en Navarra hay 10.300 perceptores de ayudas de la PAC, de los cuales el 40% tienen menos de 10 hectáreas de cultivo, que en agricultura es una superficie modesta". "Para Geroa Bai, la agricultura y la ganadería sostenibles tienen que ser compatibles con la rentabilidad y la competitividad del sector primario. Hay que compatibilizar, además, los usos agrícolas y el respeto al medio ambiente, por el interés y beneficio mutuo de ambas", ha remarcado.

Además, ha destacado que "la apuesta por un sector primario competitivo y sostenible es, en realidad, la apuesta por el mantenimiento y revitalización de un mundo rural vivo y activo, una de las señas de identidad que siempre hemos defendido en Geroa Bai".

Según ha comentado, "existe una emergencia rural que necesita de medidas globales, urgentes y radicales". Por ello, ha planteado la regionalización de la PAC "para la defensa del modelo propio navarro de agricultura y ganadería" y la elaboración de "una estrategia integral del agua que compatibilice los usos de boca, agricultura e industria".

También ha apostado por una "flexibilización y simplificación administrativa" y por "medidas de protección que tendremos que valorar para el sector, como la introducción de cláusulas espejo en las importaciones, que eviten prácticas desleales como el dumping ambiental, económico y social que ejercen terceros países".

Asimismo, ha propuesto "reforzar decididamente la I+D propia local para la revitalización y competitividad del sector primario tanto en los modelos productivos, como en las plataformas de comercialización", y ha defendido la "modernización del sector", apoyando "tecnologías agrícolas avanzadas".

Otra de las propuestas de Geroa Bai es "mantener y profundizar el diálogo estructurado y permanente con el sector para abrir una reflexión de fondo sobre la revisión de la PAC para el próximo período de seis años 2027-2033", así como "incentivar la educación, sensibilización, implicación, etc., de las personas consumidoras hacia un modelo de consumo más saludable, sostenible y responsable".

Por su parte, Aierdi ha considerado que la PAC actual "no ha cumplido los objetivos que se marcaban, ha generado una disminución de la rentabilidad del sector, y ha generado una inestabilidad de los mercados y un incremento de los costes de producción". "No alcanza los objetivos establecidos para que la agricultura ecológica alcance el porcentaje que está marcado en los objetivos de la Agenda Verde, y no recompensa adecuadamente a los agricultores", ha criticado.

Por ello, ha planteado "navarrizar la PAC" y apostar por "la negociación con las organizaciones agrarias para adaptar la PAC a la realidad de nuestra tierra". En concreto, ha remarcado que "queremos poner el acento en la PAC a partir del 2027, en esa PAC 2027-2038 que tiene que introducir cambios sustanciales en las prioridades y en las políticas".

Ha apostado Aierdi por un sistema alimentario "que garantice la seguridad alimentaria a partir del refuerzo de las producciones europeas, una política de relevo generacional atractiva, y un observatorio que analice y estudie la cadena alimentaria y se moje analizando la situación y los márgenes en esta cadena alimentaria y el reparto que se produce entre todos los elementos que intervienen en ella".

En este sentido, ha remarcado que "tenemos que cambiar las reglas de juego", para lo cual "es fundamental" una nueva ley de desarrollo rural y despoblamiento. "En definitiva, políticas sostenibles que tengan en cuenta el medio ambiente, a la sociedad y también la rentabilidad de los agentes que intervienen", ha dicho.