Geroa Bai dice que Chivite y PSN "tiene que dar explicaciones políticas al más alto nivel" sobre Belate

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado este jueves que "la presidenta Chivite y también el PSN tienen que seguir dando explicaciones políticas al más alto nivel de qué ha ocurrido, cómo se han ido tomando las decisiones y cuáles pueden ser las consecuencias y qué medidas se van a poder adoptar" respecto a la situación de las obras de Belate.

Además, el portavoz de Geroa Bai ha señalado que su formación no hace "aspavientos" respecto a la situación de las obras de Belate, sino que habla de la "realidad" y que tiene "preocupación" por la situación de esta infraestructura.

Azcona se ha pronunciado de este modo después de que el PSN haya manifestado que no entiende "los aspavientos de sorpresa" de sus socios de Gobierno, porque "eran plenamente conocedores desde el lunes" de las conclusiones del informe jurídico que no avalaba la fórmula del enriquecimiento injusto para realizar pagos a la UTE adjudicataria de las obras.

El portavoz de Geroa Bai ha manifestado en declaraciones a los medios que "lo que puedo decir y me ciño a lo que dijimos ayer es que el contenido del informe que anunció ayer el Gobierno lo conocimos unos ocho minutos antes de que el Gobierno lo hiciese público". "Esto es así. Evidentemente se nos alertó desde el lunes a la tarde. Hemos venido solicitando la realización de este informe para saber si tenía cabida precisamente ese modelo de enriquecimiento injusto y ya vemos que no. Teníamos nuestras dudas y vemos que no. Y desde luego no son aspavientos. Es la realidad de lo que ha pasado y la preocupación yo creo que es importante, y también evidentemente en el seno de Gobierno", ha afirmado.

Preguntado sobre quién tomó la iniciativa de pedir ese informe jurídico, Azcona ha señalado que "Geroa Bai solicitó que hubiese cobertura jurídica suficiente y la realización de los informes al más alto nivel posible para dar cobertura a esa propuesta del enriquecimiento injusto para poder sacarlo adelante, como también hicieron otros socios".

El portavoz de Geroa Bai ha señalado que en su grupo están "realmente preocupados". "Creemos que la situación en torno a los túneles de Belate y los sobrecostes que se han venido produciendo es muy preocupante", ha indicado.

Pablo Azcona ha explicado que "estamos hablando de una infraestructura estratégica para Navarra y por tanto que es importante su realización, pero en todo momento hemos solicitado desde que tenemos conocimiento de los sobrecostes, desde el año pasado, que todo se haga con la máxima solvencia y garantía jurídica, el rigor técnico y el cumplimiento íntegro de todos los informes jurídicos y técnicos que se han ido solicitando". "Esa es una premisa que Geroa Bai ha venido solicitando y es la que ha puesto encima de la mesa desde el minuto uno que se conocieron los sobrecostes y desde el minuto uno que conocimos también el informe de reparo de Intervención de diciembre del año pasado, en el que se ponía en entredicho que esos sobrecostes tuviesen cabida jurídica para poder ser pagados", ha expuesto.

Azcona ha añadido que "en esa línea hemos continuado, en esa línea hemos sido exigentes con nuestros socios de Gobierno y con el departamento que tiene que realizar estas obras, y las consecuencias son preocupantes". "La pregunta para nosotros es ¿y ahora qué? Qué soluciones se van a poner encima de la mesa para dar respuesta a la situación a la que hemos llegado, que es preocupante y grave. Creemos que la presidenta Chivite y también el PSN tienen que seguir dando explicaciones políticas al más alto nivel de qué ha ocurrido, cómo se han ido tomando las decisiones y cuáles pueden ser las consecuencias y qué medidas se van a poder adoptar", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai ha subrayado que "estamos hablando de una infraestructura estratégica, de una necesidad del territorio y de que tenemos una serie de compromisos con instituciones europeas para el cumplimiento de la normativa de túneles". "Todo lo que estamos conociendo no es que vaya exactamente por el buen camino", ha señalado.