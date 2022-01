Geroa Bai y EH Bildu creen que puede haber acuerdo sobre el Convenio

El PSN afirma que tiene "todas las puertas abiertas a todo el arco parlamentario" para buscar un acuerdo

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha citado esta semana a sendas reuniones a representantes de Geroa Bai y EH Bildu para buscar un acuerdo en torno a la ley del Convenio, que el Gobierno tuvo que retirar del pleno del Parlamento al no tener garantizados los apoyos necesarios. Geroa Bai se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de un acuerdo esta misma semana y EH Bildu ha señalado que "hay una posición en la que podemos llegar a un punto de encuentro".

El Gobierno de Navarra también ha contactado con Navarra Suma para abordar esta cuestión. Inicialmente, este lunes por la mañana, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha explicado que por el momento el Gobierno no se había dirigido a Navarra Suma, por lo que prefería no explicar cuál era la posición de su coalición respecto a un posible acuerdo para aprobar la ley. No obstante, según han explicado posteriormente desde Navarra Suma, el Gobierno ya ha contactado con el líder de la coalición, Javier Esparza.

Pérez-Nievas ha señalado que "en el momento en que se nos plantee la consulta trasladaremos nuestra posición" y ha explicado además que la coalición tendrá que valorar la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que ésta es "una ley importante para Navarra y para los navarros, ahonda en nuestro autogobierno y es importante sacarla adelante". "Para ello, el PSN tiene el mismo posicionamiento que defendió en el Parlamento, pero estamos abiertos a acordar esa ley y tenemos todas las puertas abiertas a todo el arco parlamentario, tenemos todos los escenarios abiertos y a hablar en todos los términos", ha asegurado.

Así, ha afirmado que "hay cuestiones que están acordadas dentro del acuerdo de legislatura y otras cuestiones que no, ahora mismo tenemos acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, y por lo tanto ahora mismo se tiene que aprobar en el Parlamento". "Estamos con todas las puertas abiertas y abiertos a cualquier acuerdo para poder sacarlo adelante", ha dicho.

Sobre la posibilidad de acuerdo que han visto Geroa Bai y EH Bildu, Ramón Alzórriz ha afirmado que "nosotros tenemos la obligación de hablar, de dialogar, de exponer, de explicar y sacar adelante una ley importante para Navarra". "Es importante que haya buena predisposición por parte de todos los grupos, y abogamos porque vayamos a un diálogo abierto en el que no haya líneas rojas, sino voluntad de acuerdo. En eso están el Gobierno y el PSN. Estamos abiertos a negociar y dialogar sobre todo porque es importante que la ley del Convenio salga", ha dicho.

No obstante, ha reconocido que ya hay un acuerdo firmado con el Gobierno de España y "podemos querer hacer muchas modificaciones, pero si el Gobierno de España no quiere, estaremos en un callejón sin salida".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha mostrado su "expectativa" de que se pueda alcanzar un acuerdo esta misma semana y ha explicado que su grupo mantendrá una reunión con el Gobierno el jueves. "De las conversaciones que hemos mantenido en las últimas horas con el grupo del PSN queremos ser optimistas en la búsqueda del encuentro para la reforma de una ley importante que debería llevarnos a la aprobación por unanimidad", ha indicado.

Barkos ha reiterado que Geroa Bai no comparte la modificación de la ley que sitúa en la Comisión Coordinadora la facultad de fijar el índice de imputación. Recordando un reciente escrito de José Antonio Asiáin, quien encabezó en su día la representación navarra que negoció el Convenio Económico con el Estado, ha afirmado que esta modificación "no era necesaria". "Sin entrar a valorar los porqués, si es porque debe estar en manos del Parlamento, o porque está en manos de la Comisión Coordinadora, entendemos que hay un punto de encuentro que puede satisfacer a todas las partes y que permitan aprobar una reforma en la que se sustancian otras cuestiones de importancia", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el viernes su formación se reunirá con el Gobierno y ha señalado que "hay una posición en la que podemos llegar a un punto de encuentro, todas las interpretaciones sobre el texto del Convenio son posibles y el punto de acuerdo tiene que ser la supresión del artículo en el que se establece que la determinación del índice de imputación correspondería a la Comisión Coordinadora". "Consideramos que la modificación es innecesaria. En el resto de las modificaciones nuestro grupo parlamentario está a favor", ha indicado.