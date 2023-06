Geroa Bai insiste en una reunión bilateral con el PSN antes de seguir negociando el Gobierno

El PSN dice que no entiende "la deriva de Geroa en ese sentimiento de enconarse en reuniones bilaterales" y recuerda que son tres



PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha anunciado que "hasta que el PSN no cumpla el compromiso" adquirido con la coalición de "aclarar el papel institucional" de cada socio en la legislatura que ahora comienza "no podemos seguir avanzando" en la negociación del Gobierno foral, por lo que, si no se produce una reunión entre ambas formaciones, no acudirán este miércoles a la cita convocada por el PSN también con Contigo Navarra. Una posición ésta que los socialistas han dicho que no entienden ya que "todas las fuerzas somos necesarias y hay que hacerlo con lealtad y con confianza en el otro".

En declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado este martes que "será Geroa Bai quien debe explicar por qué no quiere acudir a esa reunión". "No entendemos la deriva de Geroa Bai en ese sentimiento de enconarse en reuniones bilaterales, aquí somos tres partidos los que tenemos intención de formar gobierno y desconocemos realmente cuáles son esas razones", ha dicho, para afirmar que "tenemos todos el mismo peso, la misma importancia".

Según ha señalado, "el PSN ha sido meridianamente claro tanto la legislatura pasada como lo estamos siendo ahora, no tenemos ningún problema en que el primer puesto de relevancia institucional sea para Geroa Bai en la Presidencia del Parlamento". "Estamos demostrando la voluntad de acuerdo", ha aseverado Jurío, quien ha agregado que "tendremos que discutir muchas cosas, pero tenemos que discutir sobre contenido".

Jurío ha dicho que "los tres partidos hablamos todos los días, y el que no quiera acudir a la reunión de mañana que ya está convocada es el que tendrá que explicarlo y las razones". "Siendo todos mayores de edad y con lógica, no entiendo que excluyamos mañana la posibilidad de ir a una reunión entre tres partidos que pretendemos formar un gobierno, que es una cosa muy seria", ha asegurado.

Ha expuesto la socialista que "cuando se intenta formar un gobierno, cada formación política intenta ponerse en una posición que igual la ciudadanía no le ha otorgado..., igual necesita su recorrido para aceptar la posición que tiene, igual tiene que pasar su tiempo para que lo acepte, pero el PSN ha sido claro". Tras afirmar que el PSN es "leal", ha indicado que el Gobierno "ha funcionado bien" y que por tanto "es la fórmula en la que debemos seguir trabajando". "A algunos les cuesta más que a otros aceptar determinadas posturas, pero no entenderíamos que mañana no vaya a hablar de contenidos, acusando al PSN de deslealtad cuando lo primero que hemos hecho es apoyar a Unai Hualde -como presidente del Parlamento-", ha insistido.

Inma Jurío ha manifestado que, pese a todo, tiene la "confianza" en que "los tres partidos llegaremos a un acuerdo para conformar un gobierno porque las alternativas son pocas". "Será otro partido el que tenga que explicar por qué pone obstáculos a ese Gobierno y cuál es la alternativa", ha comentado.

La parlamentaria ha expuesto que "debemos llegar a acuerdos para conformar un gobierno progresista" con Geroa Bai y Contigo Navarra y ha defendido que los socialistas "nunca han tenido un concepto patrimonialista del poder, todas las fuerzas somos necesarias y hay que hacerlo con lealtad, con confianza en el otro y con intención de hacerlo".

Preguntada por si hablarán con EH Bildu, ha comentado que "ya hemos elegido la fórmula de gobierno que queremos, queremos un gobierno conformado por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, todo lo demás no entra, no entra ni la derecha ni EH Bildu". "Luego cada partido tendrá que tomar sus opciones", ha dicho, para añadir que "sí se hablará durante la legislatura, como se habló la pasada".

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha insistido en que su formación quiere mantener una reunión bilateral con el PSN para abordar el "papel institucional" que va a mantener cada una de estas dos formaciones en esta legislatura antes de avanzar en una negociación que incluiría a Contigo Navarra para la formación del Gobierno foral, y que por tanto no acudirán a la reunión 'a tres' convocada para este miércoles si previamente no se produce el encuentro bilateral que reclama a los socialistas.

Pablo Azcona ha señalado que, "si la intención del PSN es debilitar a Geroa Bai en las negociaciones que están en curso, desde Geroa Bai vamos a ser firmes, exigentes y no vamos a admitir que se cambien las reglas del juego y se rompan los compromisos adquiridos con nosotros a mitad de la partida". "Vamos a ser más exigentes que nunca en las negociaciones con el PSN", ha advertido.

El parlamentario foral ha asegurado que "el PSN rompió su compromiso con Gero Bai al anular una reunión prevista para cerrar un acuerdo que mantenga la representación institucional que hemos compartido hasta ahora". "Eso rompe la relación de confianza básica para acordar la investidura de Chivite. En manos del Partido Socialista de Navarra está reconducir la situación en la que estamos", ha añadido.

Según ha señalado, "el PSN debe olvidarse del sentido patrimonialista del poder". "Le exigimos que deje esa forma de tratar la representación institucional y le recordamos que no puede ser generoso con aquello que no es suyo", ha manifestado.

Azcona ha señalado que "estamos realmente muy preocupados y preocupadas tras la constatación de la presidenta María Chivite de que las elecciones de Sánchez van a condicionar el acuerdo de un gobierno progresista en Navarra; y preocupados con las declaraciones de Sánchez al sacar pecho de que gracias a ellos gobierna la derecha en Pamplona". "Es peligroso que se tenga que esperar a ver los resultados de las elecciones generales para tomar decisiones aquí", ha indicado.

Finalmente, la portavoz de Contigo Navarra, Begoña Alfaro, ha defendido que "hay tres socios llamados a conformar el Gobierno, no hay socios preferentes, hay socios al mismo nivel pero con distinta representatividad". "Nos cuesta entender el motivo para que Contigo-Zurekin no pueda estar en espacios de discusión del que puede que sea el próximo Gobierno cuando sí son necesarios sus votos", ha dicho, para afirmar que la reunión de mañana es "empezar a elaborar el acuerdo programático y me costaría creer que no haya un punto de encuentro".

Alfaro ha añadido que "a Contigo-Zurekin las elecciones no nos condicionan en absoluto, los navarros se pronunciaron el 28 de mayo y Madrid no tiene que marcarnos el paso". "No tenemos ni excesiva prisa ni estamos excesivamente relajados, queremos que se trabaje bien para llegar a un buen acuerdo", ha concluido.