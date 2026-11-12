Geroa Bai llama a "defender Navarra" de quienes "ponen en cuestión nuestro autogobierno"

Acto de Geroa Bai de inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha dado inicio este jueves por la tarde a la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre postulándose para ser "la voz de Navarra en Madrid" y llamando a defender el autogobierno de la Comunidad foral de quienes "cuestionan nuestra realidad plural y nuestro autogobierno".

El acto, que ha tenido lugar en la sede de la coalición en Pamplona, ha contado con la participación de los candidatos al Congreso, Pablo Azcona, María Basarte, Javier Ollo, Aitana Duque y Alfredo Agós, y al Senado, Mayte Espinosa, Raúl Ayala y Anika Luján. También han estado presentes representantes de la coalición como los consejeros Ana Ollo, José Mª Aierdi y Fernando Domínguez, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y la senadora autonómica y candidata a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos.

El cabeza de lista al Congreso, Pablo Azcona, ha destacado que en estas elecciones "estamos llamados a decidir qué queremos para los próximos años. Una decisión que afecta directamente al futuro de Navarra". Unos comicios, ha subrayado, que "van de derechos, de libertades, de bienestar y de oportunidades". También, ha remarcado, "de nuestra capacidad para decidir sobre nuestro propio futuro, del futuro de Navarra y de priorizar las políticas que se centran en Navarra".

Ha advertido ante el avance de "posiciones políticas que cuestionan derechos que creíamos consolidados, que cuestionan nuestra realidad plural y nuestro autogobierno". Ha criticado que "la ultraderecha ha planteado abiertamente acabar con el convenio económico y con nuestros derechos históricos". Ante esto, ha subrayado, "Navarra tiene que defenderse".

"Defender Navarra es defender que podamos decidir aquí sobre aquello que afecta a nuestra gente, es defender nuestro convenio económico, es defender nuestras competencias, es exigir que se cumplan los compromisos con nuestra tierra", ha manifestado. Por eso, ha resaltado que "nos jugamos" que "Navarra tenga voz propia". "No podemos aceptar que las decisiones sobre Navarra se tomen en función de los intereses o los cálculos políticos de Madrid. No podemos aceptar exclusiones decididas desde fuera de nuestra tierra. Navarra tiene capacidad para decidir y tenemos que ejercerla", ha reivindicado.

Igualmente, ha llamado a defender la capacidad de Navarra "para decidir sobre nuestras prioridades, para gestionar nuestros recursos, para dar respuesta a las necesidades de nuestra gente, para sostener nuestro estado del bienestar y garantizar unos servicios públicos de calidad". Y ha reivindicado que "el autogobierno es una herramienta útil" que "sirve para mejorar la vida de los que vivimos aquí".

Azcona ha puesto en valor, además, la "pluralidad" de la Comunidad foral, que "hay que respetar y gestionar". Por eso, ha defendido "una Navarra con personalidad propia que no renuncie a decidir y que no necesita que otros decidan por ella". En este sentido, ha resaltado que Geroa Bai quiere ser "la voz propia de Navarra en Madrid. Una representación que conozca nuestra realidad, que defienda nuestros intereses y que trabaje para que se cumplan nuestros compromisos".

El candidato ha subrayado que Geroa Bai inicia la campaña "con ilusión, con responsabilidad y con muchas ganas, pero sobre todo con valentía frente al miedo". Azcona ha agradecido a las personas que se presentan en las listas de la coalición por su "valentía de dar un paso adelante, de implicarse, de asumir la responsabilidad de defender Navarra desde la política útil, desde el compromiso con nuestra tierra y desde la convicción de que merece la pena trabajar por ella".

Por su parte, la cabeza de lista al Senado, Mayte Espinosa, ha advertido de que "nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestra tierra y de nuestras vidas". Ha afirmado que el 29 de noviembre "no solo vamos a elegir papeletas, elegimos qué modelo de sociedad queremos defender". Ha afirmado que el autogobierno "no es un privilegio del pasado, ni un concepto abstracto para los libros de historia. Nuestros fueros son la herramienta viva con la que construimos el bienestar diario de nuestra gente".

"Defender los fueros hoy significa defender nuestra sanidad pública, nuestra educación, nuestras infraestructuras y nuestra capacidad de decidir qué futuro queremos para nuestros pueblos", ha remarcado, para destacar que "es nuestra obligación histórica custodiar este legado frente a quienes desde la centralización y el desconocimiento pretenden diluir lo que tanto ha costado levantar".

Igualmente, ha llamado a defender los derechos de las mujeres que "están bajo una amenaza real". "Vivimos un momento peligroso en el que la ultraderecha, de la mano y con la complicidad de las derechas tradicionales, intentan normalizar discursos que pretenden devolvernos al pasado. Quieren negar la violencia machista, recortar nuestras libertades y frenar en seco los avances de igualdad que nuestras abuelas y nuestras madres con su sudor y valentía conquistaron", ha advertido.

Espinosa ha resaltado que el Senado es "el lugar clave donde se debe blindar nuestras competencias y donde se frena el retroceso de las libertades individuales". "No podemos dejar que esa institución sea secuestrada por el odio, el retroceso social y el desprecio a la pluralidad de nuestra tierra", ha señalado.

"No podemos permitir que marquen el rumbo de nuestro futuro aquellos que quieren vaciar de contenido nuestro autogobierno y pisotear los derechos de las mujeres", ha insistido la candidata, quien ha destacado que "frente a su intolerancia", la propuesta de Geroa Bai es "más autogobierno, más derechos, más igualdad y más Navarra".