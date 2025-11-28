Geroa Bai muestra su "preocupación" ante la "severidad" del reparo suspensivo al modificado de la obra de Belate

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha mostrado este viernes su "preocupación" ante la "severidad" del reparo suspensivo emitido por la Intervención General del Gobierno de Navarra al modificado número 1 del proyecto de duplicación del túnel de Belate.

A juicio de la coalición, el reparo -del que informa este viernes Diario de Navarra- "cuenta con la suficiente gravedad y entidad como para ser analizado con el máximo detenimiento y rigor".

Por todo ello, Geroa Bai ha indicado en una nota que "no aceptaremos ningún trámite que no pase por reconocer en su totalidad lo señalado por la Intervención General". "Además, y, en consecuencia, se deberán dirimir las correspondientes responsabilidades políticas que desde ya exigimos desde Geroa Bai", ha manifestado.

La coalición ha señalado que les "preocupa profundamente" que "las informaciones dadas por el departamento de Cohesión Territorial no se correspondan con las causas que en el informe de Intervención se alegan, ni vengan avaladas por la Delegación del Gobierno ni por la sección de Minas". "La disparidad entre las explicaciones ofrecidas por el departamento y las del informe del interventor general solo incrementa las dudas sobre la adecuada justificación del modificado y sus sobrecostes", ha expuesto.

Así, Geroa Bai ha señalado que actuará ante este expediente con "la máxima cautela y con la estricta observancia de lo que indiquen los servicios jurídicos y los órganos de control, garantizando que cualquier decisión que se adopte se ajuste plenamente a la legalidad y al interés general".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Asimismo, ha explicado que, "dada la relevancia institucional y económica", ha solicitado la celebración de una comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno para abordar esta cuestión.

Por último, Geroa Bai ha reafirmado su compromiso con "la transparencia, la buena gestión y el respeto absoluto a los procedimientos de control que garantizan la correcta utilización de los recursos públicos".