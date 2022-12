Geroa Bai negocia con el Gobierno central la transferencia de I+D+i y exige "dar los primeros pasos" en 2023

PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico por Geroa Bai, Koldo Martínez, ha anunciado que "en estos momentos" la coalición está "negociando" con el Gobierno de España "que se den este año 2023 los primeros pasos para que la transferencia de I+D+i sea una realidad en Navarra".

Así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, y el parlamentario Mikel Asiain. "Desde Geroa Bai hemos exigido al Gobierno la transferencia de la competencia de I+D+i. Estamos negociando, intentando acordar los iniciales pasos para que esta transferencia sea una realidad. Somos conscientes de que el traspaso de competencias siempre cuesta tiempo, pero queremos y exigimos, estamos negociando con el Gobierno que se den este año 2023 los primeros pasos para que la transferencia de I+D+i sea una realidad también en Navarra", ha señalado Martínez.

Según ha apuntado, "hay alguna otra comunidad que tiene transferida esta competencia desde 2008", por lo que "no debería ser tan complicado, ni esta ni por supuesto, la de Tráfico". "Lo hacemos porque Navarra está haciendo un esfuerzo muy importante por mejorar su posicionamiento en investigación científica y técnica, con resultados francamente positivos. Y ya es el momento de que el Estado libere recursos a través del Convenio Económico para que esa tarea que exige proximidad a las necesidades de científicos y de empresas esté en manos de quien debe ejercerlas. Por un principio de eficacia y de legalidad", ha remarcado, tras considerar que "esta tarea, lógicamente, tiene que ser ejercida por el Gobierno de Navarra".

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que esta transferencia, podría suponer aproximadamente unos 22 millones de euros "que en teoría deberíamos gestionar desde Navarra".

Por su parte, Barkos ha explicado que la transferencia permitiría "ampliar la capacidad normativa" de Navarra y ha apuntado que este tema, que es "especialmente sensible" y "que venía muy maltrecho", ha obtenido un "impulso especial" durante la pasada y la actual legislatura. "Estamos haciendo un esfuerzo desde las instituciones forales pero queremos hacerlo con todas las herramientas en nuestras manos", ha dicho.

A su juicio, esta transferencia "es esencial para el futuro de Navarra", para "construir un futuro" que "se anuncia con retos realmente serios" y, además, "en la defensa de un autogobierno que no puede bajar la guardia". "Va a ser un proceso largo, porque los de transferencias lo son, aunque no necesariamente tan largos como tráfico", ha subrayado, tras añadir que "el autogobierno no puede bajar la guardia y las formaciones políticas con representación parlamentaria estamos obligados a mantenerla bien alta".

