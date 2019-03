Geroa, Podemos y PSN critican que se proponga retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopción

Publicado 14/03/2019 12:13:06 CET

El PPN ha manifestado que lo expuesto es "absolutamente falso" y que la ley busca apoyar a mujeres que "se ven abocadas a abortar"

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai, Podemos y el PSN han criticado este jueves al PP por su propuesta de retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopción, mientras que el PPN ha manifestado que "eso es absolutamente falso" y ha asegurado que la ley de maternidad del PP busca "ayudar a madres que, por distintas circunstancias, se ven abocadas a abortar".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha manifestado que "es vergonzosa la xenofobia, el desprecio por las mujeres, por la maternidad que tanto dicen defender las personas del PP" que "responde a la ideología más abyecta de los grupos más abyectos que existen en este momento en el mundo".

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha considerado que esta medida "a parte de una cuestión machista, no tiene corazón y no sabe lo que son los derechos humanos". Lo que se está planteando a las mujeres inmigrantes, ha dicho, es "si queréis quedaros en este país me dais a vuestros hijos". "Eso no hay por dónde analizarlo, cualquiera que se ponga a pensar eso, no solamente es machista, es inhumano", ha remarcado.

"Esto ya lo hemos conocido", ha continuado Sáez, quien se ha referido a "las mujeres que eran rebeldes y fueron detenidas en el franquismo, les quitaron los hijos" o el caso de "los bebés robados que se los quitaron para dárselos a señoritos y a las personas ricas".

La dirigente del PSN y portavoz, María Chivite, ha criticado la propuesta del PP y ha opinado que es "un retroceso de derechos".

Sin embargo, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha indicado que lo dicho por otros grupos es "absolutamente incierto, una mentira de una bajeza indescriptible". "¿Pero cómo vamos a pretender desde el Partido Popular que estén más tiempo las personas en situación irregular aquí para que den sus hijos en adopción? Es absolutamente falso", ha censurado.

Según ha expuesto, "la ley que se ha presentado de maternidad es una ley muy parecida a la que presentó el PP en esta legislatura aquí con el objetivo de ayudar a todas aquellas madres que por circunstancias sociales, por su juventud, por circunstancias económicas se ven abocadas a tener que abortar y no sacar adelante su maternidad".

A su juicio, "la sociedad debemos aportar para que quien quiera ser madre lo sea y no tenga impedimentos o rechazo social y se les facilite a las chicas jóvenes que puedan continuar con sus estudios para que la maternidad no les paralice su desarrollo profesional y su futuro". "Se brinda desde esa ley de maternidad el máximo apoyo desde las instituciones para que lleven adelante su embarazo", ha indicado.