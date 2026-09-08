Gimeno dice que el Consejo de Navarra "parece" que avala la ley contra el cierre de aulas concertadas pero con "matices"

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha señalado que "parece ser que sí" avala el Consejo de Navarra la ley que evita el cierre de aulas concertadas, pero "muy condicionado y con excesivos matices".

Así se ha pronunciado este martes, en respuesta a los medios de comunicación sobre si, a su juicio, el dictamen del Consejo de Navarra avala o no avala la norma, impulsada por UPN para evitar el cierre de aulas concertadas y aprobada en mayo de 2026 por el Parlamento de Navarra con los votos a favor de PPN y Vox y las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai, frente a los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin.

Preguntado por esta cuestión, después de que Diario de Navarra publicase este martes que el Consejo de Navarra ha emitido un dictamen que avala la ley que aprobó el Parlamento foral para impedir el cierre de 14 aulas de Infantil en la red concertada previsto por Educación para este curso, Gimeno ha respondido que "es un dictamen del 2 de julio" y que "contemporánea la noticia no es".

Sobre si, a su juicio, el dictamen del Consejo de Navarra avala o no avala la citada ley, Gimeno ha respondido que "parece ser que sí", pero "muy condicionado y con excesivos matices".

Entre otras cuestiones, ha afirmado que "los criterios para la renovación de conciertos los fija la Administración educativa, eso es lo que dice el Consejo de Navarra, sin que sea obligatoria tener en cuenta los criterios que aporten los centros concertados". "Lo dice blanco sobre negro. Esa es una de las cuestiones fundamentales", ha dicho.

Además, ha remarcado que "la ratio media, que el Consejo de Navarra le llama ratio mínima, no sé por qué, se aplica solamente a la educación concertada". "Ese es uno de los criterios que ha establecido esta Administración a la hora de la renovación de los conciertos. Y el Consejo de Navarra lo ratifica de cabo a rabo. Por lo tanto, que tenga encaje, pues tiene cierta condición o ciertos matices", ha subrayado. Ha añadido Gimeno que si al Consejo "le han faltado datos", es "porque no los ha pedido, fundamentalmente".

Además, ha añadido que "dice que les parecen bien las ratios iguales, pero no asimismo los criterios". "No lo entiendo. Si hay diferentes criterios, pues entiendo que las ratios tendrán que ser distintas", ha apuntado.

Por otro lado, ha señalado que "había disponibilidad presupuestaria para la concertada, pero no había disponibilidad presupuestaria para blindar la educación pública y para mantener las unidades de la educación pública".

"En junio hubo un acuerdo de gobierno donde se incrementó en tres millones de euros la dotación para la escuela pública. Por lo tanto, no había disponibilidad. Hubo que trabajar para conseguir esos tres millones para septiembre a diciembre, pero el curso es de septiembre a junio. Por lo tanto, de enero a junio hacen falta 7,2 millones de euros, que espero, y estoy seguro de que el consejero de Economía y Hacienda lo establecerá, porque si no habría que dejar de contratar", ha remarcado.

Además, "el Consejo de Navarra habla de ratio alumno-profesor, cuando la ley hablaba de ratio alumno-grupo-aula", y que "ha utilizado unas sentencias del Tribunal Supremo y no otras".

Gimeno, que ha considerado que "es una ley foral que han votado la derecha extrema y la ultraderecha con el soberanismo y el nacionalismo", ha remarcado que "el Departamento de Educación ha hecho una planificación con criterios serios, que lo avala el Consejo de Navarra". "Se han establecido criterios muy serios, muy rigurosos, sobre todo el de la ratio media. La ratio media no puede ser inferior al de la pública. La pública sí puede bajar la ratio por otros motivos", ha dicho.

En respuesta a si tiene intención de retomar esta cuestión e impulsar el cierre de aulas en la concertada, Gimeno ha respondido que "no es el tiempo político adecuado". Según ha apuntado, "este consejero, con su equipo y el departamento, ha hecho algo que nadie había hecho en España, que es establecer una planificación educativa en una reducción de la natalidad del 16%" que afectaría a las dos redes, porque "había aulas vacías" y semi vacías".

Para ello, ha continuado, "establecíamos criterios claros", pero "a mí el Parlamento me ha dicho que no", por lo que "obviamente no creo que sea el tiempo político para hacerlo". "Habrá otros momentos, habrá otra legislatura, habrá otra aritmética. Creo que ahora mismo no es el tiempo político para afrontar esta cuestión. El tiempo político fue en abril del año pasado y creo que ahora mismo estamos en otra dinámica", ha dicho, tras añadir que "no creo que como consejero tenga que perseverar en una cuestión que el Parlamento ha dicho" que no y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra también "se ha manifestado en los mismos términos, aunque hemos recurrido al Tribunal Supremo".

PROYECTO DE LEY DE REDUCCIÓN DE RATIOS EN EL CONGRESO

Por otro lado, ha indicado, con motivo de la Conferencia Sectorial del próximo lunes, que el departamento "ya ha mostrado su posición favorable a aceptar el proyecto de ley que está en el Congreso de la reducción de ratios que ha establecido el Gobierno de España". "Se ha mostrado, desde primera instancia, a favor de la reducción de ratios que se establecen ahí", ha dicho.

El departamento "también ha mostrado su posición favorable, el Gobierno en este caso, porque obviamente el desembolso y la inversión financiera va a ser significativa", para la modificación del Real Decreto que va a reducir las ratios en la educación que no es básica, "es decir en la 0-3, en la Formación Profesional y en Bachillerato".

Por otro lado, "en los próximos días se va a celebrar una mesa sectorial no universitaria, donde el Departamento de Educación va a trasladar la negociación del nuevo decreto foral de jornada y horario del profesorado navarro, un decreto foral que vendría a sustituir al anterior, que es del año 98".

Un decreto foral "donde, obviamente, se podrá negociar" para que el departamento establezca una norma "consensuada o aceptada por las organizaciones sindicales representativas", y que "pueda establecer refuerzos horarios, ratios y otro tipo de medidas que se puedan establecer en el sistema educativo de navarro para cerrar el bucle de normativa que se ha modificado absolutamente desde la LOMLOE, por el decreto foral de admisión, la orden foral de inclusión, los reales decretos, los decretos forales de currículum, el decreto foral de convivencia que está cursando, el reglamento orgánico de los centros y los reglamentos orgánicos de cada una de las etapas".

En este sentido, ha indicado que "estamos esperando el techo de gasto", que se conocerá el día 11, "para poder establecer un marco a esa negociación en cuanto a la disponibilidad financiera". Un marco que espera sea "generoso" para que "podamos establecer un decreto foral de jornada y horario que satisfaga tanto al Departamento de Educación como a las organizaciones".