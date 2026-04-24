Gimeno no ve posible cambios respecto a la concertada porque el plazo expiró el 15 de abril

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, no ve posible introducir cambios en la decisión sobre el cierre de aulas en la red educativa concertada "porque el real decreto que regula la renovación de los conciertos establece la fecha del 15 de abril como fecha tope".

"En otros momentos, en la vigencia del concierto, está la herramienta de la modificación, que también está en el decreto foral, y en estos centros que no están teniendo la demanda suficiente, si la tuviesen, se puede modificar el concierto tanto al alza como a la baja, como perfectamente conocen las patronales de la educación concertada, que se hace habitualmente y que se ha hecho con mucha profusión con otros Gobiernos", ha indicado Gimeno, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Carlos Gimeno ha afirmado además que "no hay ni cierre ni recortes, el gasto por alumnado en la educación en Navarra se va incrementando presupuesto a presupuesto". "La calidad educativa no está solo en abrir aulas medio vacías, sino en que ese alumnado tenga recursos adicionales, recursos que acompañen el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo una inversión en otros perfiles, en programas en metodologías. La educación es mucho más que ese discurso simplista que estoy escuchando estos días", ha asegurado.

El consejero ha destacado que "cuando yo me he expresado en el ámbito de las aulas públicas siempre hablo de previsiones, de proyecciones del servicio de Inspección, que siempre hace una previsión cicatera, porque es mucho más fácil poder abrir una unidad más en un centro educativo respecto a la expectativa que tiene ese centro que retirársela después". "Suelen ser previsiones un tanto a la baja", ha explicado.

Ha añadido que "también reflejé que en centros muy pequeños, donde la oferta educativa de todos los modelos lingüísticos es mínima, normalmente puede haber tres grupos de tres-cuatro, de cuatro-cinco, y en la organización que hacen los centros, en las coordenadas de su autonomía, pueden surgir grupos de tres años, que es exactamente lo que ha ocurrido en un proceso ordinario que además no ha finalizado porque en agosto se puede incorporar más alumnado a la matrícula extraordinaria" en la red pública. "Es el mismo proceso que habitualmente se hace en los centros privados concertados", ha indicado.

Gimeno ha señalado que "en este momento hay un periodo administrativo tasado y respeto enormemente las opiniones de todo el mundo, la pluralidad y la diversidad es un valor democrático, pero no las comparto, porque he escuchado muchas cuestiones y me he dado cuenta de que el portavoz de UPN no sabe calcular la ratio media que se habilita".

"No sabe cómo se calcula la ratio media de un concierto. Está trasladando una opinión errónea. Y recortes, lo que son recortes, hubo por parte de UPN, que echó a la calle a 800 profesores, que redujo el sueldo del profesorado de la concertada un 2,5%, que redujo un 2,5% la financiación del módulo de otros gastos que tienen los colegios concertados, que echó a la calle a 14 profesores de religión y que les modificó la jornada a 60 de ellos, todo esto de una tacada. Es muy interesante hacer política con fuego ajeno y me parece poco digno políticamente", ha indicado.

Sobre la reclamación de la Federación Navarra de Ikastolas de que no se cierren aulas en sus centros, Gimeno ha señalado que "sólo hay seis alumnos de los centros educativos de la Federación Navarra de Ikastolas que se han quedado sin disfrutar de su primera opción". "No hay ningún tipo de ataque a los centros de la Federación Navarra de Ikastolas. Hay tres centros, el de Viana, el de Lumbier y el de Sangüesa, en los que no cumplirían los criterios establecidos para renovar el concierto y han sido exceptuados en base al artículo 17 del decreto foral que regular los conciertos. En la ikastola Jaso se incrementa una unidad, por lo tanto ahí no hay ningún tipo de animadversión, sino una aplicación de los criterios", ha asegurado.

Gimeno ha señalado además que "en la ciudad de Estella, el colegio público Remontival ha tenido 24 solicitudes". "La ratio es de 23, por lo tanto, hay un desdoble del aula. No entenderíamos en el acuerdo programático que haya más unidades de modelo D en la red concertada que en la red pública. Si se hace una cuenta con respecto a las vacantes que quedarían pendientes en el centro público Remontival como en la ikastola de acceder a todas las unidades que solicitan, tendríamos del orden de más de 40 vacantes en Estella en modelo D, en una área de influencia donde no hay matrícula sobrevenida", ha asegurado.

Tras ello, Gimeno ha afirmado que la ley establece que el Departamento de Educación tendrá que plantear oferta pública "suficiente en calidad y en cantidad" y "eso es lo que hace el Departamento, cumplir la ley, cumplir el acuerdo programático, establecer criterios que no sean arbitrarios para trasladarlos a las centros, y obviamente evitar que la escuela pública pierda peso". "Quien tenga que resolver alguna disonancia al respecto de esta cuestión la debería resolver y decir realmente lo que piensa", ha señalado.