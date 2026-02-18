El Gobierno buscará una "fórmula de apoyo" para los transportistas ante la implantación de peajes a vehículos pesados

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral "tiene la intención y la decisión política tomada de encontrar una fórmula de apoyo para los transportistas" de Navarra ante la implantación de peajes a vehículos pesados en las vías de alta capacidad.

"Estamos viendo las fórmulas diferentes", ha indicado Remírez, que ha destacado que el "objetivo" del Gobierno es "tratar de lograr el consenso con el sector".

Así se ha pronunciado este miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, en respuesta a los medios de comunicación, después de que la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) afirmase este martes, en respuesta a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que "no existe diálogo real" entre el Ejecutivo y el sector, "y mucho menos sobre los peajes a vehículos pesados".

Según Remírez, "el Gobierno mantiene una posición clara". "Existe una decisión política: de avanzar hacia un sistema de pago por uso de vehículos pesados, y ese proceso será abordado desde el diálogo y la responsabilidad respecto al sector", ha señalado.

El portavoz ha hecho referencia a "una información que en su día hizo pública el Gobierno de Navarra, en base al estudio del tráfico por estas vías de alta capacidad, y que indica que 9 de cada 10 vehículos pesados que transitan por estas vías son origen y destino fuera" de Navarra.

"Es decir, que solo 1 de cada 10 vehículos pesados que transitan por estas vías y se verían afectados en este caso por el pago del peaje a este tráfico pesado son del ámbito de la Comunidad foral", ha apuntado Remírez, que ha incidido en que esto supone que "9 de cada 10 vehículos de tráfico pesado que transcurren por estas vías y, por tanto, hacen desgaste" de estas vías, "no dejan sus impuestos en la Comunidad foral".

"Por eso, el Gobierno mantiene el contacto y canales de comunicación abiertos con las asociaciones representativas del sector de transporte, y esto ha sido en este tema y en todos", ha apuntado. De hecho, ha continuado, "aunque no se limita a una reunión específica, lo que hablamos, en todo caso, es de un proceso abierto de escucha, de intercambio de información y de análisis".

Ha explicado Remírez que durante el año 2025 "hubo 10 reuniones con el sector, con Tradisna o con ANET, con distintos representantes del sector de transporte de Navarra, sobre esta y otras cuestiones, y este año ya ha habido una reunión, el pasado miércoles, justo un día antes de las declaraciones que hizo la presidenta del Gobierno en el Parlamento de Navarra".

"En todo caso, la decisión firme del Gobierno de Navarra es clara, tanto en el sentido de quitar los peajes para los turismos en estas vías de alta capacidad, como también, a la vez, encontrar una fórmula de apoyo a los transportistas navarros que estén dentro del ámbito de la Comunidad foral", ha manifestado.

Preguntado sobre si en las reuniones mantenidas se ha abordado la cuestión de los peajes, Remírez ha respondido que "en una de esas reuniones del año pasado, año 2025, sí que hubo una aproximación en esta cuestión".

En este sentido, "cuando se traslade estas vías a Nafarbide y Nafarbide impulse el pago del peaje a vehículo pesado, el Gobierno tiene la intención y la decisión política tomada de encontrar una fórmula de apoyo para los transportistas de la Comunidad" foral.