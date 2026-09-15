El Gobierno central da luz verde a una inversión de 28,7 millones de euros en el aeropuerto de Pamplona

Archivo - Aeropuerto de Pamplona. - EUROPA PRESS/AENA - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 28,7 millones de euros se destinarán al aeropuerto de Pamplona.

En los próximos cinco años la inversión en el aeropuerto de Pamplona alcanzará los 28,7 millones de euros repartidos en el recrecido de la pista, actuaciones en el campo de vuelo y plataforma con adecuación vial perimetral, mejora del equipamiento de seguridad, incremento de la seguridad operacional (pavimento de la plataforma y torres mega) y mejora de la urbanización, accesos y acometidas y adecuación de la red hidrológica.

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.